Ukázalo se, že o něj přišel už v roce 2000… Je za to stíhán.

Další násilník…

47letý bývalý přítel 35leté trafikantky vešel v pátek v 11.45 do jejího krámku ve Vídni, polil ženu podle policie pravděpodobně benzinem a zapálil, píší OÖN. Žena utrpěla těžké popáleniny, ale hořící vyběhla na ulici a i v kritickém stavu dokázala uvést jméno pachatele. Oheň na ní uhasili saniťáci, kteří se náhodou nacházeli poblíž. Policie po něm pátrala marně, nakonec se ale ozval sám a sdělil, kde se nachází. Nechal se zatknout bez odporu.

Die Frau hatte sich von dem Ägypter vor kurzem getrennt. Nach der Tat hatte er die Tür der Trafik versperrt und war geflüchtet. Passanten bemerkten den Rauch und zertrümmerten mit einem Einkaufswagen die Scheibe der Eingangstür.

Sanitäter, die zufällig an der Stelle vorbeikamen, löschten das brennende Opfer mit Decken. Der 47-Jährige meldete sich später am Polizeinotruf und stellte sich auf einem Parkplatz in der Donaustadt. Er dürfte aus gekränktem Stolz gehandelt haben.Anrainer und Passanten bemerkten dann den Rauch aus der Trafik: Mit Hilfe eines Einkaufwagens zertrümmerten sie die Scheibe der Eingangstüre, um die 35-Jährige zu bergen. Auf der Straße befand sich zufällig ein Wagen des Samariterbundes, die Sanitäter löschten die in Flammen stehende Frau mit Decken.

Pašuje se všechno

Celnice na vídeňském letišti odhalila a zabavila loni nejrůznější věci – drogy, zbraně, ale i kuriozity jako leopardí kůži, vycpaného krokodýla a podobně, napsaly OÖN. V roce korony počet cestujících poklesl o 75 procent, ale pašovaných věcí ubylo jen o 43 procent. “Profesionální pašeráci neznají žádný lockdown,” říká šéf celnice ve Schwechatu Roland Karner.

Linecký list dodává, že 34,5 procenta zásahů bylo nutných i podle zákona o nákazách – zabaveno bylo půldruhé tuny masa a mléčných produktů. 27 procent zákroků mířilo na tabákové produkty, 2,9 procenta na drogy. “Novým trendem je pašování rakovinotvorných prostředků k bělení kůže,” pokračují OÖN.

Den korektorského čtení

Tento svátek “vymyslela” v roce 2011 Američanka Judy Beaverová, profesionální korektorka z Winfieldu, Illinois, napsaly OÖN. Jako termín tohoto National Proofreading Day iniciátorka vybrala 8. březen, protože to je den narozenin její matky, která prý pořád opravovala všechny ostatní… . Beaverová svátek doprovodila online anketou na téma, co si lidé pomyslí, když dostanou e-mail s chybami. Mohli si vybrat z odpovědí: Nevidím žádnou chybu, No a, to přece nevadí, Myslím, že odesílatel si neudělal korekturu – měl by se stydět, a Myslím, že odesílatel je blbý. V anketě zvolily skoro tři čtvrtiny poslední odpověď…