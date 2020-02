Soused je nejlepším recepčním na světě!

Linec – AICR, "The International Association for Deputy Managers and Front Office Managers of Luxury Hotels", udělila na kongresu ve Varšavě 22letému Nikolu Farkasovi z Hotelu Sacher ve Vídni titul "International Receptionist of the Year", píší OÖN.

Nikola Farkas, mistr recepční. | Foto: Deník/repro OÖN