Pasov - Günter Huber (45) z Pasova se jako jedenáctiletý dozvěděl od rodičů, že má rakovinu kostní dřeně. Poměrně brzy nato přišel o levou paži. „Vždycky jsem si ale říkal, že nemá cenu hendikep nějak skrývat. Od začátku jsem s ním tedy sebevědomě vystupoval před ostatními," říká v PNP a list dodává, že tato teorie vyšla, jak potvrzuje jeho pozdější úspěch.

Günther Huber. | Foto: Deník/repro

Protože muzika u něho hrála vždycky velkou roli, v sedmnácti založil vlastní kapelu. Hrál v ní, jak jinak, bicí, protože to mohl i jednoruč. Při nejrůznějších vystoupeních poznal řadu hudebníků a dalších lidí z branže, kteří se mu stali přáteli. Jeden z nich ho posléze v devadesátých letech přivedl k pouštění desek. „To ovšem ještě nebylo zřejmé, kam by to mohlo vést," vzpomíná Huber alias DJ Sloop. Četné kontakty a vystoupení, mezi jinými s techno-ikonami jako Sven Väth, Westbam a Carl Cox, ho přivedly do známých klubů Evropy. Na svém vrcholu vystupoval vícekrát při Love Parade před milionovým publikem, jezdil do hudebních center jako Ibiza nebo ukrajinský festival Kazantip. Na tři roky, od 2000 do 2003, si dokonce pronajal vlastní studio, v němž produkoval s dalšími hvězdami, a s kolegy Norlinem a zpěvačkou Phoebe Hallovou „namíchal" například song Free, který se dostal do Top 40.

„Momentálně se přes veškeré úspěchy z muziky trochu stáhnul, věnuje se své práci v marketingu regionálního autosalonu a ukazuje velké srdce pro děti nemocné rakovinou," pokračuje deník. DJ Sloop by chtěl pomoci právě té klinice, která při něm stála tehdy v jeho nejtěžších letech. „Chci dětem především ukázat, že se nemusejí skrývat s nějakou nemocí nebo hendikepem a mohou i s ním něčeho dosáhnout," říká. „Nakonec přece vždycky budou rozhodující charakter a ,vnitřní motor´ - totiž vůle dotáhnout svou věc do konce…" Proto chce malým pacientům Haunerschenovy dětské nemocnice v Mnichově ukázat vlastní dobrý příklad a kliniku také finančně podpořit. Proto podle PNP rozjel dárcovskou akci, z níž „každý cent půjde k dobru dětí". Ze získaných peněz budou financovány mimo jiné hračky pro pacienty, léčba a další akce. Sám podpůrnému spolku kliniky poukazuje peníze každoročně.

Nasbírali méně „petek"

Rakušané odevzdali loni do sběru méně plastových láhví i starého skla. Vytřídili „jen" 800 milionů „petek", o 20 milionů méně než rok předtím. Skla k recyklaci předali 220 000 tun, o 13 700 tun méně.

Na recyklaci „PET to PET" se u sousedů podílejí i Coca-Cola, Austria, Radelberger, Rauch, Spitz, Vöslauer a další výrobci nápojů. Do zařízení v Müllendorfu investovali provozovatelé loni 1,5 milionu eur.

Budou opět počítat ptáky

Od pátku do neděle proběhne pošesté celoněmecká „hodina zimního ptactva". Ochránci přírody vyzývají, aby lidé po dobu jedné hodiny pozorovali a počítali ptáky, kteří přiletí ke krmítkům, do zahrad, na balkony nebo do parků, píše PNP a vysvětluje, že akce je součástí dlouhodobé studie zjišťující, jak se ptáci přizpůsobují chladné a na potravu chudé zimě, jaké druhy mohou být přikrmováním podpořeny a jak se na ptactvu v zimě projevuje změna klimatu.

„S napětím se očekává, zda dosud extrémně mírná zima přilákala víc tažných ptáků jako budníčka menšího (v němčině poeticky Zilpzalp) nebo rehka domácího k přezimování do Německa. Také stehlík, pták roku 2016, je letos středem pozornosti sčítání."

Loni se v Německu na pozorování podílelo přes 77 000 lidí. Z více než 53 000 zahrad nahlásili přes dva miliony ptáků. V Bavorsku běží akce také pod mottem „Pozorování vzdělává", vycházející ze zjištění, že školní děti v zemi znají v průměru už jen čtyři z dvanácti nejrozšířenějších ptáků v zemi.

PNP připomíná pravidla. Každý pozorovatel by si měl zaznamenat nejvyšší počet jednotlivých druhů ptáků, které z klidného pozorovacího místa během hodiny uviděl. Další informace a obrazová galerie 25 nejčastěji se vyskytujících zimních opeřenců je na www.lbv.de/aktiv-werden/stunde-der-wintervoegel.html.