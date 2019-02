S dvouapůlročním zpožděním byla před třemi týdny na mostě přes Ilz v Pasově odhalena skulptura „Krystal soli". Ve středu bylo dílo za 67 000 eur z velké části rozebráno a odesláno k prozkoumání a zlepšení, píše PNP. Podle něj si tisíce řidičů, kteří denně projedou kolem, v úterý povšimlo červených a zelených upínacích pásů, které držely plastiku o výšce 3,2 metru pohromadě. V citlivé soše z mnoha vrstev plexisklových ploch se krátce po instalaci objevily na třech místech zákaly. Nešlo jen o optickou závadu, mohly být vyvolány vlhkostí, která pronikla mezi slepené plochy. Protože nebylo možné vyloučit pevnost lepidla a oděr akrylátů, skulptura byla provizorně zpevněna pásy a ve středu odeslána k prověrce příčin vad a jejich případného odstranění v rámci záruční doby.

Skulptura dlouho nevydržela. | Foto: Deník/repro PNP

Chrání řidiče

Řidiči vídeňských tramvají byli v uplynulých měsících opakovaně napadáni cestujícími. Dopravní podnik proto dozbrojil 120 vozů zvýšenou skleněnou přepážkou a videokamerami. Násilí se množí i v Linci. Řidiči nových tramvají jsou už chráněni, ale u autobusů ochrana zcela chybí. Nové vozy už ale zabezpečení mají, píší OÖN.

Hudba ve ztrátě

Předplatné do lineckého Brucknerhausu zatím nenaplňuje očekávání. Místo plánovaných 834 000 eur zatím síň utržila „jen" 566 000 eur. „Je to především proto, že jsme z úsporných důvodů zrušili nebo přeložili několik koncertů," říká ředitel Hans-Joachim Frey. Škrty zase mají pozitivní dopad na personální výdaje, dodává linecký deník. Proti plánovaným 984 000 eur Brucknerhaus vyplatil jen 760 000. Celkové výnosy jsou za plánem o 263 000 eur. Kritičtěji než Frey vidí situaci místostarosta pro kulturu Bernhard Baier a volá po protiopatřeních.

Fotbal odvysílají komplet

Rakouská televize ORF bude vysílat přímo všechny zápasy mistrovství světa v Brazílii. Jejich začátky budou v 18, 21, 22, 24 hodin a jednou dokonce ve tři v noci. Celkově to bude 250 hodin. „Kdo noční utkání kondičně nezvládne, dostane druhý den v šest a v sedm hodin desetiminutové sestřihy," píší OÖN.

V Německu budou ARD a ZDF přenášet všech 64 utkání střídavě. ZDF začne 12. června úvodním utkáním Brazílie – Chorvatsko. Švýcarská SF bude rovněž vysílat kompletní program.

Tuplák už přes deset

Cena tupláku piva na Oktoberfestu v Mnichově (20. září až 5. října) letos poprvé překročí magickou hranici deseti eur, píše pasovská PNP. Návštěvníci zaplatí až 10,10 eura, v některých stanech to bude 9,70. Ve srovnání s loňskem cena stoupne průměrně o 2,58 procenta. Loni stál tuplák ještě 9,40 až 9,85 eura. Zdraží i nealko – stolní voda bude v průměru za 7,71 eura (loni 7,40), limonáda za 8,51 (8,19). PNP připomíná, že ceny nestanovuje město, ale jako pořadatel největších pivních slavností na světě přezkoumává jejich přiměřenost. 10,10 podle města není nepřiměřené, když aktuálně stojí tuplák ve velkých pivnicích města mezi 7 a 9,40 eura.

Honí bycha

V květnu se další 499 bavorských daňových hříšníků se švýcarskými konty přiznalo a doplatilo do státní kasy celkem 34 milionů eur. Od příštího roku mají v Bavorsku platit přísnější podmínky pro tato sebeudání s narovnáním, které znamená pro poplatníky beztrestnost.

Bezpečná země

Bavorsko bylo s 5072 registrovanými trestnými činy na 100 000 obyvatel také loni spolkovou zemí s nejnižší kriminalitou, píše PNP. Druhou nejbezpečnější zemí bylo Bádensko – Württembersko. V objasněnosti bylo Bavorsko těsně za Durynskem.

Mnichov pak byl nejbezpečnějším německým velkoměstem s více než 200 000 obyvateli. Stalo se tu 7395 trestných činů na 100 000 obyvatel, což je méně než celospolkový průměr zahrnující i venkov.

Straky

Tři zaměstnanci jedné salcburské firmy si skoro denně přilepšovali do vlastních kapes. Měli za úkol vybírat kasičky na novinových samoobslužných stáncích v celém západním Rakousku. Celkem odcizili přinejmenším 300 000 eur, píše pasovská PNP. Dva muži ve věku 24 a 54 let a 42letá žena se doznali a byli okamžitě propuštěni.

Při činu postupovali nezávisle na sobě. Věděli sice o zlodějnách ostatních, ale ne o míře škody. Po oznámení zjištěných nesrovnalostí našla policie v autě ženy mince v hodnotě přes 5000 eur. Z toho 800 eur měla uschováno v plátěném sáčku v prádle. U jednoho z jejích kolegů našli kriminalisté 500 eur v mincích, při domovních prohlídkách dalších 5000 eur. Ženě nakonec prokázali obohacení o minimálně 54 000 eur. Nejstaršímu, který byl u firmy nejdéle, pak přes 90 000 eur, třetímu 72 000. Jako motiv uvedli peněžní nouzi, mince brali jako přilepšení k platu a financovali z nich běžné výdaje.

Přítel nejstaršího obviněného měnil mince v různých bankách. Za to dostával alkohol a peněžní částky.

Vzpomínka na 1989

„Když se po listopadu 1989 rozjela velká cestovní vlna přes hranice, bylo v rádiu slyšet pravidelné hlášení: Čekací doba na hranicích ve Wullowitzu je na výjezdu dvě hodiny, na vjezdu tři hodiny," začíná deník OÖN zprávu o výstavě dokumentů z této doby, která bude dnes ve 20 hodin otevřena na obecním úřadě v Leopoldschlagu. Dokumenty shromáždil Kurt Cerwenka z Gallneukirchenu, fotografie z přechodu Wullowitz poskytlo celní muzeum ve Freistadtu. Výstava potrvá do 29. června.

Stařeček zbrojil

V zárubních dveří a pelestech postelí uschovával 86letý muž z okresu Viechtach zbraně, munici a dva samostříly. Byl obžalován z nedovoleného ozbrojování, napsal deník PNP. Obviněný se vymlouval, že zajištěné zbraně patřily jeho zesnulému bratrovi. Zároveň ale přiznal, že mu pomáhal věci ukrývat. Samostříly zkonstruoval sám, sám je vyrobil a vypočítal jejich namíření tak, aby zasáhly případného vetřelce do bytu do nohou. Chtěl prý tak chránit sebe a svůj majetek před zloději. Soudkyně ho uznala vinným. „Zbraně držet nesmíte, i kdybyste to desetkrát nechtěl pochopit. Je to trestný čin," řekla. Uložila mu peněžitý trest 480 eur, nebo 240 dnů vězení. Zbraně a munici mu zabavila. „Samostříly přijdou do policejní školy jako učební materiál pro žáky," končí PNP.

Letnice sudeťáků

V Augsburgu čekají o víkendu opět tisíce účastníků setkání sudetských Němců o Letnicích. Vrcholem srazu má být nedělní vystoupení bavorského ministerského předsedy Horsta Seehofera, píše PNP. Šéf CSU je jako zemský premiér oficiálním patronem sudetských Němců, nad nimiž Bavorsko převzalo po válce záštitu. Jsou označováni za čtvrtý bavorský kmen vedle Starobavorů, Franků a Švábů. K sobotnímu zahájení je očekávána bavorská ministryně sociálních věcí Emilia Müllerová. Každoroční Karlova cena má být letos udělena politikovi Zelených a bojovníkovi za lidská práva Milanu Horáčkovi, německému politikovi českého původu, který po útěku po okupaci 1968 v Německu vydával časopis Listy. Kulturní ceny převezme při 65. sudetoněmeckém dnu také řada autorů, muzikantů a dalších umělců. „Sudetští Němci chápou své setkání pod mottem Porozumět historii – utvářet budoucnost jako dialog generací a národů," píše PNP.