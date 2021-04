Jihočeský kraj vysoutěžil uvedené dopravní výkony za zhruba 7,4 miliardy korun. Z toho uhradí 5 miliard, zbylé 2,4 miliardy korun pak dopravci obdrží z tržeb od cestujících. Oproti předpokládaným nákladům za dobu trvání smlouvy bylo dosaženo finanční úspory ve výši cca 1 miliardy korun.

„Jihočeský kraj jako první kraj v republice nesoutěžil pouze nabídkovou cenu za kilometry, ale zároveň také nejlepší dopravní řešení na základě jednotných požadavků a podmínek stanovených v zadávací dokumentaci. Každý účastník tak předložil v nabídce své vlastní nejlepší dopravní řešení, které se projevilo v hodnocení formou nabídkové ceny,“ upozornil náměstek hejtmana pro oblast financí Tomáš Hajdušek.

Jako příklad uvedl oblast Strakonicka, kde nový dopravce ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. využil znalosti prostředí při zajišťování dopravy v oblasti Vodňan a dopravní obslužnost celého strakonického okresu tak dokáže zajistit stejně kvalitně jako předchozí dopravce při snížení nákladů o 97 milionu korun. „Všem Jihočechům se tak vyplatilo, že bylo výběrové řízení zorganizováno jako otevřené a maximálně transparentní,“ dodal Tomáš Hajdušek.

Od června 2022 tak budou dopravní obslužnost v sedmi jihočeských okresech zajišťovat celkem tři autobusové společnosti. Ty zvítězily ve výběrovém řízení, ve kterém byl kraj zastupován renomovanou advokátní kanceláří Fiala, Tejkal a partneři, která má v oblasti zakázek na dopravní obslužnost vysokou míru zkušeností.

Na Českobudějovicku to bude společnost GW BUS, na Českokrumlovsku, Jindřichohradecku, Písecku, Prachaticku a Strakonicku ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a na Táborsku BusLine.

Smlouvy představují závazek společností, že celkem ročně najedou 20,9 milionu kilometrů. Z toho na Českobudějovicku 3,8 milionu, na Českokrumlovsku 2,6 milionu, na Jindřichohradecku 3,7 milionu, na Písecku 2,4 milionu, na Prachaticku 2,6 milionu, na Strakonicku 2,6 milionu a na Táborsku 3,1 milionu kilometrů. Jihočeský kraj může požadovat změnu rozsahu výkonů v rozsahu plus 30 až mínus 20 procent z výše uvedených výkonů. Do výběrového řízení na zajištění veřejné linkové osobní dopravy na jihu Čech od června 2022 do června 2032, které bylo rozděleno na sedm oblastí, přišlo celkem 32 nabídek od 8 uchazečů.