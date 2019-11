Sdělilo to pasovské biskupství. Každá třída z přihlášených asi 45 škol přispěje do společného díla dvanácti stránkami. Celkem to bude 750 stran. „Smyslem je, že se školáci nevšedním způsobem intenzivně zaměstnají částmi evangelií slovo od slova, větu od věty, odstavec za odstavcem,“ uvedl list. V „pilotní škole“ akce, základce v Lallingu, už žáci druhé třídy pilně píší. Referenta výuky náboženství v biskupství Erdmute Fischerová k dosavadnímu průběhu říká: „Projekt vzbuzuje u dětí neobyčejně mnoho zájmu. Při psaní objevují řadu otázek, práce je pro všechny velmi napínavá, proces přináší řadu věcí, které jsem vůbec neiniciovala. Myšlenky se rozvíjejí samy od sebe…“

Ztratil pneumatiky…

V úterý kolem osmé hodiny se českému řidiči nákladního auta jedoucímu po B20 na Cham uvolnily u Rattiszellu dvě pneumatiky ze zadní osy a rozjely se do protisměru. Jedna narazila do jiného náklaďáku, který následně poškodil svodidla. Jeho řidička byla s lehkým zraněním převezena do nemocnice ve Straubingu. Druhá guma narazila čelně do dalšího vozidla. „Řidič je šetřen pro nedbalostní ublížení na zdraví,“ píše PNP. „Proč se gumy uvolnily, je předmětem šetření. Celkové škody jsou odhadnuty na 10 000 eur.“

Televizní maraton

Televizní stanice celoněmecké ARD-Alpha vysílá pokus Ariane Alterové (33) a Sebastiana Meinberga (37) o světový rekord – 72 hodin nepřetržitého moderování v přímém přenosu. Do přenosu opakovaně vstupují také stanice BR a Das Erste, je také na youtube.

Pořad redaktora mládežnického kanálu Puls Marco Seibolda je vysílán ze studia v Ismaningu s účastí veřejnosti – podmínkou je, že nějací diváci vždycky musejí být „při tom“. Každý z aktérů má během hodiny pět minut „pro sebe“, které si může i nasečítat třeba ke krátkému zdřímnutí nebo použití toalety, zatím co druhý moderátor vysílá sám. (Seibold už oba moderátory „použil“ v řadě akcí, například o vypití dvou tupláků během dvou hodin bez močení, nebo 24 hodin skákání na trampolině. V seriálu soutěží „To nikdy nedokážeš“ měli také třeba vysázet v tropickém pralese za 24 hodin tisíc stromů, nebo jezdit 24 hodin na kole.) Do pořadu jsou zváni hosté k zajímavým otázkám všedního dne, přičemž žádnému z nich nesmí být stejný dotaz položen dvakrát. Stanice tím naplňuje zadání projektu - „Buď s námi každou hodinu o kousek chytřejší“. Hudební klipy vkládané do rozhovorů s hosty smějí trvat za hodinu maximálně dvacet minut, atd. Moderátoři jsou pod stálým lékařským dohledem.

Zápis v Guinnessovy knihy v této „disciplíně“ mají moderátorky syrské státní televize, které byly v roce 2014 ve vysílání 70:05 hodiny s kratičkými pauzami a beze spánku.