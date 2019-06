Páteční odpoledne až večer se pro děti odehrával ve znamení přežití. V sobotu ráno po nástupu a vytažení vlajky vypukl samotný závod. V neděli ráno budou vyhlášeny výsledky.

"Přežití jsme všichni zdárně přežili," konstatovala v sobotu ráno jedna z vedoucích. "A nyní nás čeká vlastní závod. Modul závodu má systém hvězdicovitý. To znamená, že po splnění úkolů na každém stanovišti se skautská hlídka vrátí ke koordinátorům, kde se dozví, na jaké další stanoviště se může vydat. Tak to bude odsýpat a nebudou se tvořit fronty a časové prostoje. Závod potrvá do 18.30 hodin."

Závody se nesly v duchu skautského odboje za 2. sv. války, takže nechyběli dokonce ani členové Klubu vojenské historie z Kaplice, kteří v táboře vytvořili své ležení. Před závody skautům předvedli krátkou ukázku zadržení jednoho ze skautských odbojářů a jejich ležení pak tvořilo jedno ze stanovišť závodu.

"Vycházíme z historie, kdy se i skauti zapojovali do odbojové činnosti," řekl Aleš Drha ze skautského oddílu Ursini Český Krumlov. "V dnešní hře jsou děti tedy odbojáři, kteří se snaží pomáhat Čechům. To zahrnuje například ošetřování zraněných, opravu různé techniky, nutná je zdatnost fyzická i pozorovací. Pomoc ve zpravodajské službě a podobně."

Na závod se těšil například šestnáctiletý Matěj Pavlíček z Kamenice nad Lipou ze skautského oddílu Devítka. "Tady na Olšině jsem poprvé. Ubytování v chatkách je pro mě neobvyklé, my na táboře spíme v týpí. Svojsíkova závodu se zúčastním už počtvrté, z toho třikrát jsme se dostali do kraje. Závod mě pořád moc baví."

Na Olšině nechybějí úspěšní skauti z Holubova a Křemže, ale také skauti z Českých Budějovic, Plané nad Lužnicí, Volyně, Prachatic, Písku a dalších míst.