Po jejím vyplnění, s nímž budou někteří potřebovat pomoc od rodiny či lékaře, je nutné připevnit ji na viditelném místě – na vnitřní straně dveří či dvířkách lednice. Díky uvedeným údajům se při zásahu u seniora doma se snadno zjistí, jaké dotyčný člověk bere léky, jakými nemocemi trpí i jak se zkontaktovat s příbuznými.



Prvních 500 Seniorských obálek uhradilo Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje. „Vešli jsme se do 10 tisíc korun,“ komentoval mluvčí Jiří Matzner. Zájemci o obálky je letos získají např. na Krajské radě seniorů JčK, v klubech pro seniory. „Obce se o ně velmi zajímají a už vyčíslují počty karet, které budou příští rok potřebovat,“ radostně konstatuje Michaela Motlová z odboru sociálních věcí krajského úřadu. Ten pro příští rok, podle hejtmanky Ivany Stráské, rozšíří seniorské obálky do celého kraje. „Náklady se budou pohybovat do čtvrt milionu korun,“ předesílá Ivana Stráská, která nad projektem převzala záštitu. K mání budou např. v nemocnicích, na webu kraje.



Ředitel Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje Marek Slabý ICE kartu oceňuje: „Největší přínos bude mít pro nás záchranáře. Senior je náš typický klient. Lidé často nedokáží s námi komunikovat. Karta nám ušetří hodně času, protože zjistíme to podstatné, a umožní nám soustředit se na péči o pacienta.“