Na místě žije už 40 let. „Za tu dobu jsem tu žádnou znělku nikdy neslyšel,“ sděluje otevřeným oknem.

Kromě letních víkendových jízd tudy už šest let pravidelné vlaky nejezdí. Přesto by tady měla už brzy zaznívat píseň Už se ten Talínskej rybník nahání. Měsíc poté co Správa železnic (SŽDC) všechny nádražní znělky zrušila. Vězí za tím několik nadšenců sdružených v KPT Rail, která tady provozuje letní spoje.

„Chtěli jsme tím na rušení reagovat. Mrzí nás to. Dřív ke stanicím patřily lokální znělky a bylo to krásné,“ vzpomíná Martin Kacetl z KPT Rail. Právě on znělku vybral. „Kromě Talínskýho rybníka zazní i Vltava. Ta má vítat vlaky přímo při příjezdu do stanice. Talínský rybník pak bude fungovat jako gong při hlášení o budoucím příjezdu vlaku,“ vysvětluje Kacetl. Píseň Už se ten Talínský rybník nahání zvolil proto, že v žádné jiné stanici dosud nebyla.

Vlastníkem nádražních budov je však SŽDC, která k rušení znělek přistoupila. „SŽDC řídí hlášení svým informačním systémem, za který vynakládá miliony. Protože jsme si systém vytvořili sami, věříme, že nám to povolí,“ uvádí provozní manažér KPT Rail Jaroslav Kugler. Jejich informační systém funguje tak, že personál vlaku přes mobilní aplikaci spustí znělku, když se bude vlak blížit k nádraží. „Nedosáhneme kvality, jakou mají hlášení SŽDC, aplikaci jsme vyvinuli ve volném čase,“ doplnil Kugler, jehož hlas uslyší cestující z Týna přímo po znělce.

Původně měla píseň o Talínském rybníku na nádraží zahrát už 4. července. Instalaci zařízení museli odsunout. „Čeká nás ještě vyřizování. Správa se musí účastnit instalace, protože je to její majetek,“ upřesňuje Kacetl. Motoráček vyjíždí z týnského nádraží o víkendech a státních svátcích. Cestující zaveze o nedělích do Číčenic, v sobotu se jeho cesty mění. Za poslední měsíc jím jelo přes 700 lidí. Provoz by měl potrvat do konce září.