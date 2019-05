Originální začátek letos bude mít v jihočeské metropoli tradiční akce Umění ve městě. Podle náměstka primátora Ivo Moravce robot Máša odlije přímo při vernisáži 5. června na náměstí Přemysla Otakara II. lavičku z betonu nebo jiný předmět.

Robot pracuje na podobném systému jako takzvané 3D tiskárny. Ty jsou schopné vytvářet trojrozměrné předměty podle různorodých zadání. Podle organizátora budějovické akce, sochaře Michala Trpáka, je ale lití z betonu na tomto principu skutečným unikátem. „Nejen v České republice,“ zdůrazňuje Michal Trpák a dodává, že i ve světě se tomu věnuje jen málo firem.

Co přesně bude na náměstí několik hodin vznikat, jestli zmíněná lavička nebo jiný předmět, to nyní zkoumá skupina výtvarníků a architektů na uzavřeném sympoziu v Českých Budějovicích. Účastníci dorazili až z Indie, Francie nebo Jižní Ameriky. „Přijeli nám předat své zkušenosti, věnují se navrhování robotického tisku z betonu,“ říká Michal Trpák s tím, že ale s robotem Mášou zkoušejí i jiné materiály.

Vloni se například na jiné 3D tiskárně při Umění ve městě pracovalo s recyklátem z PET lahví. Vytvářely se ale jen malé předměty do třiceti centimetrů, které se následně skládaly do větších objektů. Tentokrát bude vznikat větší betonový artefakt. Ve městě by se nabízely i jiné možnosti než lavička. Podle primátora Jiřího Svobody se mluvilo třeba i o atypickém květináči.

Umění ve městě jako obvykle nepředstaví zajímavá díla pod širým nebem pouze v jihočeské metropoli. Tradičními místy jsou dále města Hluboká nad Vltavou a Veselí nad Lužnicí, oproti loňsku nově přibyly Bechyně nebo Hluboká u Borovan, v projektu zůstávají Kleť, Týn nad Vltavou, Černá v Pošumaví nebo Lipno nad Vltavou.

Již 12. ročník akce Umění ve městě letos představí dvacet jedna výtvarníků, kteří pracují s kamenem, kovem nebo třeba plasty. Mimořádnou atrakcí ale bude lití z betonu pomocí stroje společnosti Hyperion Robotics.