Linec - Čtrnáct koz a čtyři ovce „zaměstnaly" rakouské spolkové dráhy OÖB v rámci pilotního projektu boje s plevelem na „pešuncích" tratí. Čtyřnozí pomocníci byli nasazeni na ploše 7500 metrů čtverečních u Klagenfurtu na potírání křídlatky japonské, divoce rostoucího neofytu, který v zimě po odumření svými stvoly zacpává odvodňovací příkopy náspů, píší OÖN. Křídlatka prý roste za den až o několik centimetrů. Stává se tak bezpečnostním rizikem. Podle mluvčího drah Christopha Posche jde o celorakouský problém. Kozy a ovce prý tuto rostlinu upřednostňují. Před projíždějícími vlaky mají stádo chránit pastevní plůtky, v areálu mají zvířata přístřešky a pítka. Projekt bude vyhodnocen na podzim.

Rocker zpívá hymnu po svém

Andreas Gabalier, rakouský folkrocker, zpíval při GP Rakouska F1 ve Spiebergu rakouskou státní hymnu v zastaralé verzi, tedy s veršem „vlastí jsi ty velkých synů" místo „vlasti velkých dcer a synů". Zelení ho za to kritizovali v otevřeném dopise a záležitost vyvolala i jinak velký ohlas. Televize ORF pozvala Gabaliera k živé diskusi s bývalou ministryní pro záležitosti žen Marií Rauch-Kallatovou, která v roce 2011 iniciovala změnu textu hymny, do vysílání ZIB24. „Debata byla vedena klidným tónem, ale co do obsahu Kallarová zpěváka tvrdě kritizovala," napsaly OÖN. „Na jeho ospravedlnění, že se to ve škole neučil jinak, odpověděla, že ve škole se přece neučil ani už přestat dělat do plenek."

Řekla, že po přijetí zákona doufala, že je s debatou konec, ale Gabalier prý svým vystoupením dodal munici těm, kteří jsou opravdu nepřátelsky zaměřeni vůči ženám. „Nevystoupil jste ve Spielbergu jako soukromá osoba, ale jako oficiální zástupce země, a přitom jste pošlapal zákon," uvedla.

Rocker opáčil, že změna textu je důvodem, proč už nikdo spolkovou hymnu z nejistoty nezpívá. On ji prý bude zpívat pořád tak, jak se mu a velké většině krajanů líbí. „Debata se začala točit dokola a televize ji po deseti minutách ukončila, což se Gabalierovi nelíbilo: Jestli prý není přerušena proto, aby ORF mohla v noci opakovat seriály," pokračuje linecký list.

Ve čtvrtek ráno se zpěvák k tématu vrátil v rádiu a opakoval, že hymna je součástí kulturního dědictví. Navrhl dokonce referendum k jejím verzím.

Výpověď kuřákovi

Protože své sousedy masivně obtěžoval cigaretovým kouřem, dostal 75letý bývalý domovník v Düsseldorfu Friedhelm Adolfs výpověď z nájmu v bytovém domě. Potvrdil ji úřední soud. Před odvolací instancí muž popřel předcházející opakovaná varování, ale rovněž neuspěl. Jeho advokát ho označil za druhého nejznámějšího kuřáka Německa po Helmutu Schmidtovi. Četní sympatizanti se mu složili na náklady procesu, píše PNP. Byt má vyklidit do konce roku.

Slavnost ve Steyru

Ve Steyru bude o víkendu 35. ročník slavností města. Při zahajovacím večeru v pátek od 20 hodin vystoupí kapela Opus, letos slavící 40. narozeniny. Atmosféru tradičnímu festivalu ale podle OÖN dodávají hlavně regionální umělci. Na hlavním pódiu na náměstí vystoupí v pátek například "MAN in Black" a "X-Dream", v sobotu "The Good Company" a "Sergant Steel". Součástí programu je módní přehlídka. Speciálně na mladé je zaměřen program v zámeckém parku. Vrcholem bude v sobotu od 22.30 ohňostroj.

Když vraha přeloží…

V okresní nemocnici ve Straubingu se přestanou vyrábět ceněné malé modely aut – produkce bude během roku zastavena. Dosud tady exkluzivní modely vyráběla skupina vězňů v rámci terapie. Nyní byl ale hlavní „mistr" této výroby, trojnásobný vrah Roland Steigerwald (75), přeložen do jiné věznice a s ním produkce končí. Je prý nadprůměrně inteligentní a více než čtvrt století je umístěn na psychiatrii.

V souvislosti s distribucí výrobků vězňů byla kritizována i vedoucí úřadu vlády Christine Haderthauerová. Její manžel byl spolu s ní až do jejího nástupu do funkce v roce 2008 společníkem firmy Sapor Modelltechnik z Ingolstadtu, která modely vyrobené vězni prodávala. Některé kusy dosahovaly na aukcích ceny až 30 000 eur. Steigerwald měl naopak za měsíční práci na nich dostávat 400 eur. V květnu provedlo státní zastupitelství v rámci daňových šetření proti Haderthauerovi prohlídku prostor firmy v nemocnici.

Drahé doučování

Ne všechny rakouské děti čekají dlouhé prázdniny. Mnozí musejí v září nastoupi k opravným zkouškám a potřebují doučování. Hornorakouská Zaměstnanecká komora sledovala náklady 26 takových kursů a zjistila rozdíly. Ceny za individuální hodinu se lišily od 23,33 po 39 eur, což je proti loňsku o osm procent víc, za doučování v malé skupině 12 až 20,14 eura.

Azylanti míří k sousedům

V Bavorsku letos požádá o azyl odhadem až 30 000 lidí. Aktuálně jich do země přichází víc než sto denně, řekla ministryně sociálních věcí Emilia Müllerová. Loni Bavorsko přijalo kolem 17 000 běženců. Trvale stoupá počet uprchlíků z války trpící Sýrie a dalších zemích Blízkého Východu, ale na druhé straně i ze zemí bývalé Jugoslávie. U těch vláda vychází z toho, že se zpravidla nejedná o pronásledované osoby, zaznamenává PNP.