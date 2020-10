Začátkem roku zažalovala pořadatele turné "Simply The Best - Die Tina Turner Story", pasovskou společnost Cofo Entertainment, že její plakát může vyvolávat klamavý dojem o spolupráci či dokonce osobní účasti hvězdy na vystoupení. Okresní soud v Kolíně nad Rýnem jí dal za pravdu a zakázal další používání plakátu. „Cofo“ se odvolal a předsedkyně senátu Vrchního zemského soudu v Kolíně Brigitte Richterová po čtvrtečním projednávání naznačila, že odvolání vyhoví. Rozhodnutí vyhlásí 17. prosince.

Podle ní show, v níž písně Tiny Turner zpívá její dvojnice, požívá svobody umění – pořad jako celek je třeba považovat za umění, řekla Richterová. Podle platných norem přitom není rozhodující kvalita díla. Závěr první instance o možnosti omylu, že bude vystupovat Tina osobně, je podle zemského soudu „spíše nepravděpodobný“ - na plakátě je vidět mladá žena a je všeobecně známo, že Turnerová svou kariéru už dávno ukončila. Nejsou ani žádné zprávy, že by chystala comeback. V show o jejím životě ji zastupuje zpěvačka Coco Fletcher. Pořadatel turné Oliver Forster argumentoval u soudu, že show uvedli už více než stokrát v Německu, Rakousku a Švýcarsku, a žádný divák si ještě nestěžoval, že na jevišti neviděl opravdovou Tinu. „Z hlediska průměrného příjemce informace z plakátu osobní účast žalobkyně při show nelze očekávat,“ říká Richterová.

PNP doprovodila zprávu archivní fotografií „předmětu doličného“ od Olivera Berga. Foto: Deník/PNP/Berg

Trest lenivému soudci

Zemský soud ve Welsu odsoudil již penzionovaného 63letého soudce k devíti měsícům podmíněně za zneužití úřední moci, píší OÖN. Podle žaloby nevedl korektně jedno rozvodové řízení. „Probíral“ je šest let a do loňska, kdy šel do důchodu, ještě neskončilo. Kromě jiného zapomínal strany zvát k jednáním a vyžádat si důležité dokumenty z Turecka. Obviněný se k tomu v zásadě doznal, ale vzal si tři dny na rozmyšlenou.

Ústavní soud „měřil“

Rakouský ústavní soud (VfGH) označil za protiprávní předpis o minimální vzdálenosti jednoho metru mezi stoly v restauracích a dal ministerstvu zdravotnictví čas do konce roku na opravu, napsal Volksblatt. Neústavní je také řada dalších protikoronavirových opatření, protože jejich přiměřenost nebyla podle VfGH dostatečně odůvodněna. Normu napadlo více gastronomů. Další zjištění ústavního soudu o protiprávnosti předpisu mají význam při probíhajících trestněprávních jednáních: například generální zákaz vstupu do restaurací a myček vozidel, omezení skupin v lokálech na čtyři osoby, zákaz akcí v uzavřených prostorách pro víc než deset lidí (včetně diskoték) a povinnost roušek v místnostech.

Park zavírá

Od pondělí 2. listopadu budou předběžně do 26. prosince uzavřena všechna volnočasová zařízení v chráněných územích Národního parku Bavorský les, píše PNP. Jsou to kromě jiných také Dům Hanse Eisenmanna u Neuschönau, Dům divočiny u Ludwigsthalu a Muzeum dějin lesa v St. Oswaldu. Do 29. listopadu jsou uzavřeny výběhy zvířat v Neuschönau a v Ludwigsthalu, parkoviště v centru parku u Luzného, lesní hřiště u Spiegelau a v dalších místech. Končí také provádění. Turistické stezky v parku jsou dál přístupné, ovšem s dodržením protikoronavirových opatření.

Zřídili památník zajatců

Zdroj: Deník/PNP

Na parkovišti Ingling na okraji Neuburského lesa odhalili památník, který vytahuje na světlo dlouho utajovanou ostudu pasovské historie, napsala PNP: popravu asi 340 sovětských zajatců 26.-28. dubna 1945 v těchto místech na povel landshutského velitele paramilitárních jednotek SS Paula Krögera. Třem zajatcům se podařilo uniknout, 107 bylo později nalezeno v lese zastřelených do týla a ledabyle zahrabaných. Ostatní zmizeli – pravděpodobně jejich mrtvoly odnesl Inn, uvádí list. Jména obětí nikdo nezná. Dva roky toto pamětní místo připravoval Alois Feuerer (83) se čtyřmi kolegy. Iniciátor kronikář Heinz Kellermann zemřel letos v květnu… Zřízení památníku bylo financováno výlučně z darů. Navrhl jej Hubert Huber. Deska v ruštině a v němčině na něm říká: „Zde byli v dubnu 1945 popraveni sovětští váleční zajatci – 107 mrtvých bylo nalezeno. Jejich jména neznáme, ale nemají být zapomenuti…“ Starostu města Jürgena Duppera zastupoval kulturní referent Bernhard Forster. Jako poslední mluvil Feuerer. „Jeho hlas se lehce chvěl, když vyprávěl o svém otci, který padl na ruské frontě. „Rád bych se ho zeptal, co říká tomu, že jsme zřídili památník jeho bývalým nepřátelům. Myslím, že by na to řekl: Tak velí důstojnost…“

Obřad končil tak, jak začal – zpěvem. Larysa Chreszczeniu zazpívala ruskou píseň Jeřábi táhnou, která končí slovy: Často se mi zdá, že vojáci, kteří se nevrátili z krvavých polí, neleží ve studených hrobech, ale proměnili se v bílé jeřáby… , končí PNP.

Na snímku jsou Hubert Huber a Bernhard Forster. Foto: Deník/PNP/Munzinger

Návštěvy smí do nemocnice

Zdroj: Deník/PNP

Od soboty 21. října jsou opět povoleny návštěvy na klinice Pojavoří ve Zwieselu, píše PNP. Bude jim otevřena vždy od 14 do 19 hodin, doba návštěvy je maximálně dvě hodiny a je povolena vždy jen jedné osobě. Aktuální test v nemocnici ukázal, že pacienti ani personál nejsou pozitivní na Covid-19. Ošetřován s touto chorobou je na ní jen jeden izolovaný nemocný. Provoz kliniky pokračuje bez omezení.