Pondělní jednání rady města by mohlo hodně naznačit, jaký osud bude mít prostor po někdejší budějovické kavárně Perla v Koldomu na Pražské třídě. Již několik let pronajímá radnice nejvyšší patro domu, který je kulturní památkou, jako kancelářské prostory. Již od konce minulého roku se ale nedařilo sehnat žádného zájemce, proto bylo vypsáno výběrové řízení, které mimo jiné otevřelo možností obnovení kavárny.

Podle informací Deníku se do soutěže přihlásily dva subjekty - spolek Budějčáci a Pizzerie Lišov. Budějčáci měli nabídnout měsíční nájem 1000 korun, pizzerie 17 200 korun. O budoucnosti prostoru ale nemusí rozhodovat jen finance. Důležitý bude také záměr provozovatele a velkou roli hraje i obava nájemníků, aby se nevrátily nepříjemnosti spojené s posledním restauračním zařízením, na něž byla řada stížností. Například na nedodržování otevírací doby.

Koldům je zkratkové slovo, znamená kolektivní dům a označuje budějovický architektonický experiment. Při vzniku objektu se počítalo s tím, že v bytech budou lidé pouze spát ale jinak se budou například stravovat v restauraci v přízemí , scházet se v kavárně nahoře nebo využívat kino (Vesmír), které už ale nyní neexistuje, vše v jednom domě.

Existuje několik možností dalšího vývoje. "Rada o tom bude jednat v pondělí," potvrzuje náměstek primátora Tomáš Bouzek a dodává, že buď si město vybere z uvedených zájemců nebo může i vypsat úplně nové výběrové řízení.

Podle náměstka primátora Tomáše Bouzka chtějí radní hlavně otevřít zajímavý prostor Budějčákům a případně turistům více než dosud. Náměstek primátora Juraj Thoma už v minulosti pro Deník uvedl, že by zde mohla být obnovena třeba někdejší kavárna, protože jde o výjimečný prostor. Nabízí krásný výhled na jihočeskou metropoli přes prosklené stěny. Jako kavárna také původně sloužil.

V posledních desetiletích se zde ale vystřídaly i restaurace nebo kanceláře. Jako kanceláře je nyní místo také zkolaudované. Není však vyloučeno, že dojde ke změně. Na posledním jednání zastupitelstva dokonce padl návrh, aby se provedla rekolaudace na bytový prostor.

Pro obyvatele domu je třeba případné obnovení restauračního provozu noční můrou. Obrátili se kvůli tomu na vedení Budějovic dopisem i osobně. Připomněli, že poslední restaurace nedodržovala zavírací dobu, hluk pronikal do nižších pater, protože stavebně místnosti nejsou dostatečně oddělené a problémy byly i s pohybem návštěvníků, ačkoliv nahoru vede samostatný výtah. Kvůli stížnostem sem často musela vyjíždět městská policie. Nakonec malý zájem zákazníků i zmíněné skutečnosti přispěly k tomu, že restaurace skončila a prostor byl rekolaudován na kanceláře.

Zájem o prostory má nyní například spolek Budějčáci, jak pro Deník potvrdil patriot a autor řady knih o městě Milan Binder. Podle jeho představy by se místo mohlo využít mimo jiné ke vzdělávacím aktivitám pro děti a mládež. "Oslovil jsem už školy i školky. Mohly by tu být besedy a scházet se tu i další spolky," říká Milan Binder. "Aby to byla jen kavárna, na to je to z ruky," doplňuje Milan Binder a zároveň míní, že "zabednit" vše jako byt by byla škoda a město by o architektonicky zajímavý kout přišlo. "Budějovice miluji, je to moje nabídka městu, nejde o kšeft," připojuje Milan Binder s tím, že třeba náklady na vytápění jsou zde vysoké kvůli proskleným stěnám. Návrat kavárny v odpoledních hodinách s otevřením třeba do 20 hodin nevylučuje, ale dodává, že je to otázka dalších jednání s městem.

Dalším uchazečem o výjimečné prostory v Koldomu je Pizzerie Lišov. Ta by ale ještě měla dodat některé podklady požadované pro výběrové řízení.

Při nadcházejícím jednání rady města se budou podle náměstka primátora Tomáše Bouzka posuzovat nejen ekonomické aspekty. "Naše motivace pro vypsání výběrového řízení byla, aby Budějčáci a turisté mohli vidět město z téhle kavárny. Otevřít prostor veřejnosti," říká Tomáš Bouzek. Náměstek primátora však dodává, že se budou posuzovat i námitky nájemců s ohledem na jejich práva. V každém případě vedení města slibuje, že smluvně by bylo zajištěno, aby chod budoucího zařízení odpovídal všem předpisům a počítá se i s případnými stavebními úpravami.