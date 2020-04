ON-LINE REPORTÁŽ ZDE

„Od úterního do středečního večera vyšetřily laboratoře v regionu 373 nových suspektních vzorků osob s podezřením na možné onemocnění COVID-19. Tři byly pozitivní. Jeden nový případ byl zachycen na Prachaticku a dva na Táborsku. Příčinou nákazy byl ve všech třech případech kontakt s již dříve pozitivně testovanou osobou, která je umístěna v karanténě. Dvakrát z toho šlo o kontakt uvnitř rodiny,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD.

„Musím říci, že jsem, vzhledem k ochraně zdraví Jihočechů, znepokojena epidemiologickou situací v některých okresech Plzeňského kraje. Aktivním ohniskem je zde především okres Domažlice, kde je k dnešnímu večeru 317 případů a relativní výskyt 512 na sto tisíc obyvatel okresu. Protože jsme již zaznamenali import onemocnění z tohoto regionu do našeho kraje, zřídila KHS Jihočeského kraje od včerejška telefonní linku pro občany z oblasti Strakonicka, Prachaticka, Písecka či Blatenska, zkrátka pro ty, kteří často dojíždějí například za prací do okresů Plzeňského kraje a pohybují se tak v oblasti se zvýšeným výskytem. Na telefonní lince KHS 737 206 073 mohou požádat o informace a především o přednostní otestování na některém z jihočeských odběrových míst,“ upozornila na novou službu pro občany regionu ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

V porovnání s ostatními kraji z hlediska relativního výskytu COVID-19, tedy v počtu pozitivních případů přepočtených na 100 tisíc obyvatel regionu, si jižní Čechy udržují s 25,59 nemocnými na 100 tisíc obyvatel (ke středeční 18. hodině) nadále stabilní pozici regionu s výrazně nejnižším výskytem COVID-19 v ČR.

„Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo na jihu Čech dosud indikováno k vyšetření celkem 9743 osob. V povinné karanténě se ke středeční 18. hodině nacházelo aktuálně 580 Jihočechů,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS MUDr. Jitka Luňáčková.

Ve středu večer bylo podle verifikovaných dat krajské hygienické stanice na jihu Čech mezi nemocnými 95 žen a 68 mužů. Z celkových 163 potvrzených případů COVID-19 je 40 z Českobudějovicka, 36 ze Strakonicka, 24 z Prachaticka, 22 z Českokrumlovska, 17 z Táborska, 16 z Jindřichohradecka a osm z Písecka. „Mezi pozitivně testovanými je devět dětí ve věku do 14 let. Čtrnáct nemocných je v kategorii od 15 do 24 let, sedmadvacet v kategorii od 25 až 34 let, sedmadvacet v kategorii od 35 do 44 let, šestadvacet v kategorii od 45 do 54 let a šestadvacet v kategorii od 55 do 64 let. Celkem 34 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+,“ doplnila MUDr. Luňáčková.

Počet repatriantů, kteří se vrátili ze zahraničí zpět do vlasti v rámci hromadných repatriací organizovaných Ministerstvem zahraničí i samostatně a nyní jsou pod dohledem jihočeských hygieniků, se ve středu zvýšil o tři osoby na celkových 209. Stále platí, že nákaza byla v minulých dnech prokázána pouze u jednoho z nich. Všichni směřovali automaticky do nařízené karantény.

Ucelený a pravidelně aktualizovaný přehled o vývoji nákazy COVID – 19 v regionu lze nalézt na webových stránkách KHS Jihočeského kraje na adrese: https://www.khscb.cz . Celostátní data nabízejí webové stránky Ministerstva zdravotnictví: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 . Ve zveřejňovaných statistikách aktuálního počtu onemocnění COVID-19 dochází mezi webovými stránkami Ministerstva zdravotnictví a hygienických stanic k mírným odlišnostem. Ty jsou dány použitou metodikou: Zatímco MZ uvádí aktualizované údaje z průběžných hlášení nových případů pozitivity u osob s trvalým pobytem v Jihočeském kraji od všech vyšetřujících laboratoří, KHS zveřejňují nové případy, vyšetřované v regionu a to až po jejich verifikaci.