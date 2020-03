Jen 130 nemocných je starších 64 let. V noci na pondělí zemřela v nemocnici ve Štýrském Hradci 76letá pacientka, která sem byla převezena v pátek z domova seniorů v Hartbergu. V něm bylo pozitivně testováno více klientů.

Země přijala omezení vycházení, jak náš web informoval už v neděli. K přijetí opatření zasedalo 244 rakouských zákonodárců obou komor o víkendu v plénu s dodržením doporučeného odstupu. Mezi nimi bylo vždy jedno místo v lavicích volné. Někteří proto museli uhnout na tribunu návštěvníků. Procházky „do veřejných míst“ jsou povoleny jen samostatné nebo se členy domácnosti, s ostatními lidmi jen při dodržení bezpečnostního odstupu jeden metr, a to pouze v naléhavých případech. Povoleny jsou i cyklistické túry. Podle zástupce kancléře a ministra sportu Wernera Koglera (Zelení) je sportovní činnost jednotlivců s bezpečnostním odstupem jednoho metru od druhého kompromisem a výjimkou na zkoušku. Povoleno je také venčení jednoho psa.

V Tyrolsku, kde je několik obcí v karanténě, nejsou dovoleny ani procházky. Kromě toho musejí lidé, kteří tu nemají hlavní ani vedlejší sídlo či tu nejsou na obvyklém pobytu, zemi neprodleně opustit. „Vím, že od vás požaduji hodně, ale je to nutné,“ řekl zemský hejtman Günther Platter (VP). Skandinávské země kritizují, že důsledná opatření přicházejí příliš pozdě, podle nich je Tyrolsko hlavním zdrojem šíření nemoci. Do pátku se tu nakazilo 265 ze 785 dánských pacientů, Island vyhlásil Ischgl už 5. března za rizikové území a všichni, kteří se odtud vrátili po 29. únoru, museli do karantény.

V celém Rakousku se nikde nesmí setkat víc než pět lidí s výjimkou zásahů proti koronaviru. Dodržování budou kontrolovat hlídky policie. Vícečetné skupiny budou vyzvány k rozejití se, řekl Detlef Polay, mluvčí krizového štábu ministerstva vnitra. Kdo výzvy neuposlechne, může být pokutován až 2180 eury, za porušení vstupu do zakázaných míst je sankce až 3600 eur. Lidé mají rezignovat na návštěvy přátel.

K ošetřování nemocných a k nonstop péči mají být nasazeni vojáci v civilní službě. Ta byla současným povolancům prodloužena, jejich měsíční žold byl zvýšen o 190 eur. Zároveň byla vytvořena mimořádná civilní služba, do které se mohou hlásit dobrovolníci. Příslušná ministryně Elisabeth Köstingerová doufá, že by k ní mohla získat někdejší frekventanty činné v záchranné a pečovatelské službě v uplynulých pěti letech, což by mohlo být 45 000 osob. Mají dostat plat odvozený od jejich současné mzdy. Nebude-li dobrovolníků dost, uvažuje se i o odvodní povinnosti. Stejně jako u „civilkářů“ byla prodloužena i základní vojenská služba se zbraní – 2000 rekrutů, kteří měli z kasáren odcházet do konce března, musí sloužit dál.

Jak náš web informoval, v neděli od 18 hodin stovky Rakušanů spustily z balkonů a oken spontánní „protikoronový“ koncert na znamení solidarity. Hráli profesionálové jako Andie Gabauer, sopranistka Ilia Stapleová ze své terasa přednesla Ódu na radost, kabaretiér Günther Lainer hrál dostaveníčko nosem na zobcovou flétnu, Hans-Jürgen Bart, bubeník Parova Stelara, přidal sólo na klávesy, „koncertoval“ slavný citerista Wilfried Scharf, ale přidávali se i četní amatéři. Mnozí poslali do deníku OÖN své fotografie a ten je zařadil do vydání. Na snímcích OÖN jsou muzikanti Brucknerova orchestru violista Thomas Koslowsky u okna své kuchyně (dole) a sólista na hornu Christian Pöttinger.

Přitvrzuje i Bavorsko

V Bavorsku bylo do neděle 886 případů nákazy, do pondělních devíti hodin už 1034. Čtyři lidé zemřeli. V zemi budou od úterý uzavřena všechna „nenutná“ volnočasová zařízení – koupaliště, kina, herny, spolkové místnosti, hotely, muzea, hřiště, zoologické zahrady atd. Restaurace a podnikové kantýny budou smět mít od středy otevřeno jen od šesti do 15 hodin. „V lokále se v této době smí zdržovat maximálně třicet lidí s odstupem nejméně půldruhého metru jeden od druhého,“ píše PNP. Zákaz vycházení země neplánuje, řekl zemský hejtman Markus Söder.

Vzdělávají sluhy

Nepřekazí-li plány koronavir, na hrad Clam, proslulý rockovými koncertními léty, se v dubnu nastěhuje prvních šest zájemkyň a zájemců o získání vzdělání sluhy, píše linecký Volksblatt. „Dostanou na míru šité ,služební oděvy´ a trénink ,on-the-job´, říká Claudia Schlegelová, která tuto kvalifikaci se svým Butler Bureau nabízí,“ uvedl list.

V odpovídajícím prostředí hradu jim bude zkušený sluha šest týdnů předávat zkušenosti z organizace domácnosti, péče o prádlo a ošacení, čistění drahocenného inventáře, vystupování a etiketě, servisu, přijímání a obsluhy hostů atd. Zapojí se i hradní pán Carl Philip Clam osobně. Dva sluhy zaměstnává jeho rodina na hradě už dvě generace. Míní, že taková praktická výuka v autentickém historickém prostředí dá zájemcům víc než knihy nebo internet. Naučí se tu i zacházení s koňmi a psy…

Volksblatt dodává, že absolventi „Butler Bureau“ jsou mezinárodně velmi žádaní a jako „Estate Manager, Housemanager, Personal nebo Private Assistant“ prý mají roční gáži také 50 000 až 300 000 eur.

Hejtman se mění, starosta zůstává

V Bavorsku proběhly o víkendu komunální volby. Novým okresním hejtmanem se stal Raimund Kneidinger (CSU), na snímku (PNP, zema-medien, Plöchinger) s chotí Petrou, když jeho předchůdce a stranický kolega Franz Meyer (66) po dvanácti letech ve funkci už nekandidoval. A Meyer byl velmi úspěšný, jak potvrzuje 71 procent hlasů, které získal v roce 2014, píše PNP. Kneidinger začíná ziskem 56,21 procenta při volební účasti 49,51 procenta. Na dalších místech byli Roswitha Tosoová (Svobodní voliči/FWG) 13,05 % a Andreas Winterer (SPD) 8,84 %.

Volby starosty Pasova vyhrál proti sedmi protikandidátům už v prvním kole úřadující starosta Jürgen Dupper (59, SPD). Získal 54,62 procenta hlasů. Nejúspěšnější soupeř Georg Steiner (CSU) měl 20,24 %, další Urban Mangold (ÖDP) dosáhl 8,97 %. „Výsledek je daleko za naším očekáváním. Tím v Pasově zůstává všechno při starém, což je velmi politováníhodné,“ řekl Steiner, jinak také od roku 2007 turistický ředitel v Linci, o jehož aktivitách náš web často psal. Na dolním snímku je vpravo staronový starosta, vlevo jeho sok.