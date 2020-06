Je to tím, že povodí je nasycené vodou a už jí víc nepojme, všechny srážky tak tečou rovnou do potoků a řek. Místo sucha se tak teď lidé na Krumlovsku musí obávat každého většího deště.

V bouřkách, které povodím Polečnice ve čtvrtek odpoledne přešly, spadlo v maximech "pouhých" 20 až 30 milimetrů srážek, tzn. 20 až 30 litrů na metr čtvereční. "To by za běžného stavu nebo v době, kdy bylo sucho, nezpůsobilo skoro nic nebo jen minimální zvýšení hladin, ale vzhledem k tomu, že už měsíc a půl prší a v celém povodí je půda výrazně nasycená vodou, jelikož tam pršelo už mnohokrát. Skoro všechna voda, která spadne na zem, tak rychle stéká z povrchu a do říčky," vysvětlila Kateřina Štěrbová, hydroložka z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. "Není to způsobeno ničím jiným než tím, že zem už je velmi mokrá a za den, dva, co nepršelo, nestačila vyschnout a skoro nic už nepojme. V krátkém intervalu spadlo víc vody, než kolik se mohlo vsáknout."

Jak rychle půda vyschne, záleží na konkrétní oblasti. "Bouřky jsou velmi nerovnoměrné a v některých oblastech jich přijde hodně. Třeba na západě Čech pršelo minimálně a na řekách jsou v podstatě podprůměrné průtoky. Na rozdíl od jihovýchodní části Jihočeského kraje, třeba v Novohradských horách, kde pršelo hodně."

Teď by bylo potřeba, aby pár dnů nepršelo a země stačila alespoň částečně vyschnout. "Je to ale opravdu místo od místa. V západní části našeho regionu, kde je převážně povodí Otavy, je situace kolem průměru, pokud jde o vodnost toků, tedy množství vody, která teče v řekách a potocích. Naproti tomu v oblasti od Vltavy směrem na východ jsou všechno vodní toky nadprůměrně nasycené. Ve všech teče výrazně víc vody, než je dlouhodobý červnový průměr. I to ukazuje na to, že je zem výrazně nasycená, a jakmile přijde prudký déšť, teče to rovnou do řek a potoků."

Voda zahrozí zase v neděli

"V pátek a v sobotu má být přeháněk málo, takže vody ubude a částečně odteče, takže na to máme dva dny," dodala Kateřina Štěrbová s tím, že od nedělního odpoledne by zase mohlo pršet. Předpověď říká, že odpoledne a večer by mohly přijít přeháňky a bouřky, ojediněle i silné. V pondělí má být zpočátku zataženo, občas déšť, během dne se oblačnost bude protrhávat, s ojedinělými přeháňkami, zatímco v úterý už má být skoro jasno až polojasno.

