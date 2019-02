České Budějovice – Soutěž vyhrál Jiří Tomek z Tábora. Uspěli také Petr Šimic z J. Hradce a Jan Janda z krajské dopravky

V křižovatce před vámi stojí policista s píšťalkou, černobílým terčíkem a rozpřaženýma rukama. Co uděláte, pojedete dál, nebo zastavíte? Mnozí řidiči ani chodci v tom bohužel nemají příliš jasno. Ukázalo se to při včerejší krajské soutěži dopravních policistů v jihočeské metropoli. Desítka regulovčíků se utkala v jízdě zručnosti, řízení křižovatky a znalostním testu. Nejúspěšnější byl Jiří Tomek z Tábora. Na druhém a třetím místě skončili Petr Šimic z Jindřichova Hradce a Jan Janda z krajské dopravky. První dva jmenovaní budou v září reprezentovat kraj na republikové soutěži v Kutné Hoře.

Policisté v ohrožení

Po 10. hodině přišlo na řadu ruční řízení křižovatky Lidické třídy a ulice L. M. Pařízka. Za jejího plného provozu. Posuzovala se jasnost a čitelnost jednotlivých pokynů, technika provedení i celkový přehled o dění okolo.

Přestože někteří policisté se s ručním řízením provozu v praxi příliš nesetkávají, dokázali se podle vedoucího budějovického dopravního inspektorátu nadporučíka Antonína Ambrůžka vyvarovat hrubých chyb. „Zásadní nedostatky ze strany policie jsme nezaznamenali. Drobné chybky se objevily pouze v postoji, někteří třeba nedělají točení na patě. Pokyny jsou zřetelné a zřejmé, policisté reagují také na přestupky a mají přehled," zhodnotil průběžné výkony Antonín Ambrůžek. Mezi soutěžícími byla jediná žena, Sára Nováková z dopravního inspektorátu v Českých Budějovicích.

U policie slouží pět let a s ručním řízením provozu se v praxi často setkává u nehod nebo při poruchách semaforů. Zdejší řidiči by tedy mohli pokyny policistů znát. Ale v mnoha případech tomu tak není. „Tady v Budějovicích je obecně problém v tom, že řidiči ani chodci naše pokyny neznají a nerespektují. Nejhorší je, když jedou na znamení stůj. Bývá dost těžké to ukočírovat," popisuje Sára Nováková. Kvůli neznalosti řidičů policistům často hrozí zranění. Potvrzuje to Martin Králík z budějovického dopravního inspektorátu, který řídil provoz hned po své kolegyni. Koordinování aut mu nedělalo problémy, dělá to často. Křižovatku na Lidické označuje za jednu z těch jednodušších. Horší je třeba ta na Strakonické, Plzeňské nebo u viaduktu.

„V ohrožení už jsem se ocitl. Řidiči mi párkrát projeli za zády a bylo to na centimetry. V autoškolách už se tyto pokyny moc neučí a lidé je neznají. Dřív musel uchazeč o řidičák na zkušební dráhu před komisaře, to už dnes není," poznamenal Martin Králík. Slova obou svých podřízených poté potvrdil i šéf budějovických dopravních policistů Antonín Ambrůžek.

Toho neznalost některých řidičů, ale i chodců nebo cyklistů nepříjemně překvapila. „Je vidět, že všichni tito účastníci absolutně neví, co po nich policisté vůbec chtějí a jak by se měli v takové situaci zachovat. Lidé jsou věci naprosto neznalí. Je to asi daň civilizace, málokdo dnes předpokládá, že křižovatku bude řídit policista," dodal.