„Všechny čtyři ženy ale byly obezřetné a oklamat se nenechaly. Okamžitě zavolaly svým synům a zjistili, že se informace nezakládají na pravdě. Vzápětí zavolali na tísňovou linku policie linku 158, spojili se s policisty a učinily oznámení o pokusu o podvod. Za takové příkladné jednání a obezřetnost zaslouží velkou pochvalu,“ uvedla policejní mluvčí Lenka Pokorná.

Terčem podvodníků a zlodějů jsou podle ní často právě senioři. Podvodníci spoléhají na to, že starší osamělý člověk bude chtít okamžitě příbuznému v nouzi pomoci, aniž by si cokoliv ověřoval. „Legend je přitom celá řada, v našem kraji, kde v poslední době evidujeme řadu takových oznámení, jsou to převážně právě návrhy na mimosoudní vyrovnání ohledně neexistujících následků dopravní nehody syna seniora či seniorky,“ dodala Pokorná.

