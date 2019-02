Na původ a jakost zboží by zákazníci měli hledět více než na cenu.



Obvodní lékař z Lomnice nad Lužnicí Roman Bílek zatím ve svém rajonu nezaznamenal žádný případ onemocnění salmonelózou u dospělého. Věří, že se teď bilance nezmění. Právě ve městě nedaleko Třeboně prodal podnik Agro-CB 564 kilogramů masa ze „salmonelové“ šarže z Polska. Potvrdil to mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček.

Jednatel společnosti Agro-CB Ladislav Dráb uvedl, že v lomnické prodejně se skutečně prodalo 560 kilogramů masa, neboť bylo v akci. „Přišla nám řádně označená várka masa, která nevykazovala žádné vady. V pondělí bylo vydáno varování a v lomnické prodejně následovala tříhodinová kontrola. Vše se jevilo v pořádku,“ řekl.



Podle SVS se jednalo o hovězí šál a hovězí ořech. Maso zakoupené od 13. února je možné vrátit.



Místní o tom, že by si v lomnické Nádražní ulici mohli koupit maso, ani nevěděli. Včetně starosty města Petra Baštýře. „Podle mě není možné, aby se v Lomnici prodalo koncovým zákazníkům 560 kilo hovězího masa. Obě masny jsou tu zavřené. Hovězí maso se prodává snad jedině ve Flopu,“ řekl.



V provozovně v úterý nikdo nebyl. Na dveřích viselo oznámení, že si zde od tohoto pondělí vybírají dvoutýdenní dovolenou.



Lomnický starosta se také obává, že zákazníci teď budou při nákupu opatrnější, což bude mít negativní dopad na zdejší podnikatele.



Obvodní lékař z Lomnice Roman Bílek zmínil, že je-li maso řádně tepelně opracované, nemělo by hrozit žádné nebezpečí.

Vedoucí školní jídelny v Lomnici Barbora Šustová potvrdila, že dětem připravují k obědu hovězí maso výhradně čerstvé. „A hlavně, nakupujeme ho od českých výrobců,“ potvrdila.



Většina masa z podezřelé šarže je podle mluvčího SVS Petra Vorlíčka nejspíš zpracovaná a snězená.



Ředitelka úřadu jihočeské Regionální agrární komory Hana Šťastná zmínila, že je proti zdravému rozumu, když jihočeský dobytek putuje v kamionech do Turecka a z druhé strany se k nám valí náklaďáky plné hovězího pochybné kvality. „Jsme krajem historicky zaměřeným na chov skotu a na špičkovou potravinářskou výrobu. Paradoxně odbyt regionálních potravin zhoršují kromě nerovných dotačních podmínek také přísné zákonné požadavky na kvalitu české produkce. Jejich plnění bohužel prodražuje výrobu. A ačkoliv patriotismus spotřebitelů u nás v posledních letech roste, stále při nákupu jídla nejvíce upřednostňují lacinost bez ohledu na původ a jakost zboží.“

Příznaky salmonelózy a léčba

Salmonelózou se lidé nakazí konzumací syrového či špatně tepelně upraveného masa.

Právě v syrovém mase totiž bakterie žijí.

Častými příznaky jsou průjmy, bolesti břicha a zvracení.

Nemocným pomáhají banány, černé uhlí a podobné přípravky.

Hůře nemoc snášejí důchodci a děti. Vydají více tekutin, než přijmou, hrozí dehydratace.

Dnes se lékaři díky přísným kontrolám se salmonelou setkávají méně.