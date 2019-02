Linec – Jak jsme informovali, od 14. do 25. března budou v Rakousku „Special Olympics World Winter Games 2017", sportovní hry postižených.

Jiří Prskavec s Larou a Luisem. | Foto: Deník/repro

Jejich předehrou je Law Enforcement Torch Run, štafeta policistů nesoucí olympijský oheň hostitelskou zemí. V neděli 12. března zavítá do Lince. Vyběhne s „plamenem naděje" zhruba v 16.45 z Volksgarten přes Landstrasse a Holubí trh, přes Promenade a Staré město na Hlavní náměstí, kde ji uvítá starosta Klaus Luger.

Největšího sportovního a sociálního zážitku na světě se zúčastní asi 2700 sportovců ze 107 národů. Jeho dějištěm budou Štýrský Hradec, Schladming a Ramsau.

Policie je významným partnerem speciální olympiády. „Její štafeta s olympijskou pochodní je víc než zážitkem pro běžce a diváky. Je to poslání, vážný závazek a vzdání úcty paralympikům a jejich rodinám," píše zpravodaj lineckého magistrátu.

Olympijský oheň byl zažehnut začátkem března v Aténách a deset dnů před začátkem her dorazil do Rakouska. 80 zahraničních a deset rakouských policistek a policistů, deset paralympiků různých národů a četní žáci rakouských policejních škol aktuálně nesou pochodeň z Bregenzu všemi rakouskými spolkovými zeměmi, respektive 50 městy a obcemi. Tím přispívají k reklamě těchto zimních Special Olympics. 18. března při oficiálním zahájení her v Planai ve Schladmingu předají policisté ve štafetě „plamen naděje" sportovci, který olympijský oheň na stadionu zapálí.

Policisté z více než 40 zemí se už desítky let angažují pro lidi s mentálním postižením – pomáhají jim získat sebevědomí, uznání od veřejnosti a shromažďují sponzorské dary. Celkově už po světě získali pro tyto sportovce více než půl miliardy dolarů. Toto mezinárodní hnutí policistů se nazývá Law Enforcement Torch Run. Založeno bylo v roce 1981 ve Wichitě v Kansasu. Od roku 1993 se k němu přidalo i Rakousko. Sdružuje k podpoře speciálních olympioniků už více než 100 000 policistů po celém světě: ročně pro ně nashromáždí více než 50 milionů dolarů.

Jeden ze sponzorů her, pojišťovna Uniqua, kromě přímé dotace uspořádala k podpoře akce originální hru. Vyzvala veřejnost k zasílání fotografií s maskoty her Larou a Luisem a podle počtu snímků z jednotlivých zemí rozdělí mezi jejich reprezentanty 10 000 eur. Reagoval i Jiří Prskavec, český kajakář, loňský mistr světa a bronzový medailista z Ria. „Poslal pozdrav Special Olympic World Winter Games 2017 ze Sydney a na svou dlouhou cestu vzal i Laru a Luise," připisují k jeho fotografii organizátoři. Další ukázky a informace na https://www.make2017better.com/de.

Více o speciální olympiádě v Rakousku na http://www.austria2017.org/ a www.letr.org.

Chvátají do důchodu

Rakušané odcházeli loni do starobního důchodu průměrně v šedesáti letech a čtyřech měsících, píše linecký Volksblatt. Proti předchozímu roku to bylo o dva měsíce později. V roce 2015 pracovali průměrně dokonce jen do 59 let a osmi měsíců. Statistika je oproštěna od invalidních penzistů: těch loni přibylo 5184 – u 56,8 % mužů a 62,3 % žen byla příčinou psychická onemocnění.

Úředníci šli do důchodu průměrně v 61,7 roku (ženy v 61,75, muži v 61,63), o půl roku později než v roce 2015, což byl největší posun za posledních deset let. Soudci a státní zástupci odcházeli naopak o rok dřív, v 63 letech. Zákonné hranice dosáhlo jen 45 % z nich.

Loni přibylo 81 976 důchodců, tedy 17,3 procenta. Do penze šlo o 50 % víc zaměstnanců spolkových služeb – 2531. Invalidů přibylo 11 procent.

Conchita v Linci





Jak i náš list uvedl, 28letý Tom Neuwirth z Gmundenu coby „vousatá diva" Conchita vystoupí v pátek 10. března v Brucknerhausu s Brucknerovým orchestrem. Na příští rok chystá nové album stále jako Conchita, „ačkoliv tuto umělou figuru už chtěl pověsit na hřebík, ba dokonce ji ,zabít´," píše deník OÖN.

Neuwirth ve vydání upřesňuje, že šlo o „vtip, o poznámku na okraj" v jednom interview, která se novinám jen hodila do titulku. Vždycky prý jenom říkal, že s touto figurou nechce odcházet do důchodu. A kdy přestane, o tom pořád rozhoduje on sám, dodal. Conchita bude ve světě hudby i v příštích letech. „Že se ale stále vyvíjím, je patrné – jinak bych se příliš nudil. Že bych se chtěl v nějaké další formě nově najít, není žádným tajemstvím," řekl.

Připustil, že rozloučení se s touto postavou bude tvrdé. „Co přijde potom, ještě nevím. Rozhodně ale přijde den, kdy Conchitu přinejmenším na čas ,pošlu na dovolenou´. To se určitě stane, ale nějaký jasný konec na obzoru není," uvedl. Jestli se potom na scéně objeví jako veřejná postava Tom Neuwirth, prý neví, nemá žádné konkrétní plány.