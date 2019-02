Písek - V areálu písecké nemocnice slavnostně otevřeli v pátek 1. června nově instalovaný moderní babybox, který nahradil původní zastaralý model.

První červnový den nebyl vybrán náhodně - bylo to přesně 13 let po otevření vůbec prvního českého babyboxu v pražském Hloubětíně na soukromé klinice GynCentrum, který byl uveden do provozu 1. června 2005.

Zatímco původní písecký babybox měl mechanické otevírání, uvnitř pouze vytápění a jednoduchou signalizaci, nový typ je modernější. Celý je z nerezového materiálu a dvoukřídlá dvířka se otevírají automaticky stisknutím knoflíku. Po vložení dítěte se také zavřou a zamknou. „Vnitřní prostor je klimatizován a signalizace jde okamžitě do místnosti stálé služby i do mobilních telefonů mnoha pracovníků,“ vysvětluje zakladatel babyboxů Ludvík Hess, který byl u slavnostního otevření.

Výměnou babyboxu je dokončena postupná výměna v Jihočeském kraji, který je v počtu odložených dětí na posledním místě. Bylo jich tu zatím jen šest – po jednom v Písku a Táboře, po dvou v Jindřichově Hradci a Strakonicích.