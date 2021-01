Do února roku 2020 byla Petra Popová vedoucí provozního oddělení odboru vnitřních věcí Městského úřadu v Prachaticích, které čítá jedenáct lidí.

To se všechno změnilo s příchodem koronaviru. Je totiž zároveň tajemnice krizového štábu. „ Někdy začátkem února začaly úvahy, kdyby coby. První zprávy jsme pro obyvatele vydávat první zprávy o koronaviru, to se ve větší míře začali vyskytovat nakažení v Itálii,“ vzpomíná Petra Popová na začátek roku 2020.

Od vyhlášení nouzového stavu v březnu, zná jméno Petra Popová snad každý v Prachaticích. Ze dne na den se stala druhou nejdůležitější osobou na úřadu. Je totiž tajemnicí krizového štábu pro obec s rozšířenou působností Prachatice. Hned po starostovi. Právě ty dva totiž museli svolat členy krizového štábu, připravovat krizové plány a zajišťovat jejich postupné plnění tak, aby dokázali ochránit životy lidí a zajistit veškerou

Petra Popová tak musela komunikovat nejen se starosty dalších třiačtyřiceti obcí ve správním obvodu Prachatic. Také oni potřebovali informace o tom, co dělat a hlavně vše obstarat legislativně správně. „Prvních deset dní nouzového stavbu bylo opravdu krizových. Byla jsem v práci dvacet hodin denně,“ říká s tím, že bylo potřeba zajistit a zazásobit se vším, co bylo zrovna v tu chvíli k mání. Do dneška se krizový štáb ale schází s dnes a denně. Snad jen v létě byl trochu klid. „Jenže to my jsme tu zase měli ohnisko s pozitivními lidmi v jedné firmě. Vlastně jsme si neoddechli,“ říká s tím, že hned poté se ohnisko přesunulo do domova seniorů a pak zase jinam.

Ještě než ale republika „spadla“ do nouzového stavu Petra Popová prozíravě objednávala dezinfekční pomůcky nejen pro prostory budovy městského úřadu, ale také jasně naplánovat návaznost péče v sociálních zařízeních či nemocnicích v případě, že by nakažených bylo více než by dokázaly jihočeské nemocnice zvládnout. Plány sice jasně říkají, jaký má být postup, ale k tomu je nutné také dát dohromady tým lidí, který jednotlivé postupy vykonají. „Tehdy se vůbec nepočítalo s tím, že by takový stav zasáhl celé území republiky. Když jsou povodně, tak jde o část a je možné si vypomoci z jiného kraje republiky,“ popisuje.

Zajistit ochranné prostředky se Petra Popová snaží dodnes. Po zkušenosti z letních měsíců, kdy se republikově situace tak trochu uklidnila a snad jen Prachatice měly problém. Do toho ještě řešila, že lidé byli zbytečně „oškliví“. „Hledali v té chvíli viníka, který koronavirus do města přivezl,“ vzpomíná šéfka krizového štábu na ty horší chvíle krizové situace a dodává, že během léta bylo pouhých osm dní bez toho, aby nežila jen krizovým řízením.

Přiznává také, že v letošním roce byly tři momenty, kdy měla chuť položit tužku, vypnout počítač a se vším skončit. „To byly chvíle, kdy jsem šla hlavou proti zdi a nevěděla, jak dál,“ popisuje. Zvládla a zvládá to ale stále na jedničku.

Krizové řízení města a okolních obcí ale nebylo to, co by chtěla dělat. „Ono to vlastně na mě zbylo. Ale musím říct, že mě to baví,“ ujišťuje.

Koronavirus je ale zatím nejhorší krizová situace, kterou na prachatické radnici Petra Popová zažila. Tajemnicí krizového štábu byla už v dobách povodní či větrných smrští. V nejbližších dnech krizový štáb začne řešit očkovací centra. „Už máme úkoly. Vize je taková, že v každém okresním městě bude. Řešení přijde na začátku roku 2021,“ vysvětluje a na otázku, zda se ona sama nechá očkovat, trochu váhá. „Kdybych se měla rozhodovat podle toho, co říkají v médiích, tak nepůjdu. Ale když poslouchám odborníky a jejich pro a proti, tak se naočkovat nechám,“ vysvětluje.

I přesto, že rok 2020 strávila ve valné většině práci a doma jí dospělé děti pomalu neviděly, celou dobu zůstává negativní na koronavirus, ale stále pozitivní na život. Teď se těší na to, co nový rok přinese. „A až to opravdu všechno skončí, tak se těším, že si vezmu dovolenou, vypnu telefon, vezmu si psa a vyrazím do svého rodného domu v Orlických horách, kde jsou v okolí jen pole, louky a lesy a pojedu si tam odpočinou,“ uzavírá.