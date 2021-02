Experti nakonec rozhodli, že v zákoně nepředepíší nebezpečné rasy, ale zakotví povinnost rozsáhlejšího vzdělávání majitelů. Místo dosavadních tří školení absolvují šest a nezávazný osvětový výklad, jaký pes se nejlépe hodí do kterého prostředí, píší OÖN. Povinné bude nahlášení psa do celorakouského registru ke snazšímu vyhledávání „zvlášť nápadných“ zvířat.

Zpátky do kostelů

Od nadcházející neděle se budou v Rakousku opět moci konat veřejné bohoslužby, informuje Volksblatt. Lidé musejí dodržovat odstup alespoň dva metry a nosit respirátor FFP2. Společné zpívání bude nadále zakázáno. Církve a společnosti věřících dál sázejí i na online nabídky, kratší dobu obřadů a omezený počet míst k sezení v kostelích.

Otevírají výstavy

Od 8. února mohou rakouská muea, galerie, prý snad i knihovny a archivy zase otevřít – za stejných podmínek jako obchod, poznamenávají OÖN. Na jednoho návštěvníka tedy musí být 20 čtverečních metrů plochy. Povinné jsou také respirátory FFP2.

Tak bude pokračovat například Van Gogh – The Immersive Experience v kulturním centru Tabačka, prodloužená zatím do 14. března. Vstupenky zakoupené na termíny, kdy byla expozice uzavřena, zůstávají v platnosti. V uměleckém muzeu Lentos je instalována vedle přehlídky o Švýcaru Franzi Gertschovi a k poctě Valie Export (do 28. února) nová výstava o životě a díle Lindy Bildové. Městské muzeum Nordico vystavuje do 21. března "Graffiti & Bananas – umění ulice“, street-artu v Linci od 80. let. Zámecké muzeum věnuje od 11. února zvláštní výstavu linořezů lineckého malíře Petera Kubovského (1930–2014). Pokračuje tu také trvalá expozice o přírodě Horních Rakous.