„Pečení odjakživa miluji,“ zahajuje vyprávění. Sedmatřicetiletá žena se dozvěděla o pořadu v televizi. „Na rodičovské dovolené není moc zábava, tak jsem se dívala večer na televizi a tam běžela upoutávka, že kdo rád peče, ať se přihlásí,“ vypráví. Vyplnila tedy dvacetistránkový dotazník bez jakéhokoliv očekávání. O to větší bylo překvapení, když ji pozvali na casting. „Měli jsme přinést sladké a slané jídlo a také recept,“ vzpomíná. Svými dobrotami zaujala. Aby ne, když přinesla jablkovo-hruškový koláč s kořením chai a olivový chléb. „Recept byl asi nějaký vánoční,“ přemýšlí Lucie Vlkojanová.

Má ráda klasiky a rodinné recepty, nebojí se však experimentovat a vyzkoušet moderní cukrařinu či zahraniční recept. K pečení se dostala v rodině. „Naši měli cukrárnu v Nových Hradech, tam jsem pomáhala,“ vzpomíná, jak to všechno začalo a kde se vzala její vášeň.

Manžel ani roční syn však sladké nejí. „Většinu strávníků mám z práce,“ směje se pekařka, která pracuje jako zdravotnický záchranář. Kolegové jí budou také od 20 h u televizních obrazovek fandit. Dívat se bude i Lucie Vlkojanová, i když nejdřív nechtěla. „Zvědavost je silnější,“ uznává. Jak vzpomíná na kamery? „Ze začátku, při natáčení prvního dílu, to bylo zvláštní, jak za námi běhali s kamerou, ale soustředíte se na to, co děláte a zvyknete si,“ vysvětluje.