Vozovku zde lemují plastové směrové sloupky k nerozeznání od běžných, ovšem tyto v sobě ukrývají moderní technologii. Dokáží totiž zjistit, že se blíží vozidlo, informaci předají dalším patníkům, ty pak blikají a vydávají výstražné zvuky. Jde o plašič zvěře a patníky, či směrové sloupky, …ty kolem silnice vytváří bezpečný koridor. Zvěř je citlivá na světelné záblesky a vysokofrekvenční zvuk, který plastové patníky šíří právě směrem od silnice.

Co ale předcházelo tomu, než se zrodil inteligentní patník a co ukrývá uvnitř?

„Koupil jsem silné auto svému synovi a za dva týdny se chtěl jet projet. Říkám mu, že je to silné auto, ať dává pozor, aby se mu nic nestalo. Za dvě hodiny se vracel a já z okna viděl, že auto má veliké červené pruhy od krve. Bylo mi jasné, že měl nehodu a u auta jsem viděl, že v chladiči jsou vraženy jelení parohy,“ říká Vlastislav Šimice s tím, že takto přišel o půl milionu.

„Přeci není možné, aby to takto fungovalo každému…“ zamýšlí se. „Dali jsme s kolegy hlavy dohromady a výsledkem je to, co zde vidíte,“ ukazuje na inteligentní patník.

Směrové sloupky vybavené elektronikou umí rozpoznat blížící se auto. Poté před vozidlem pomocí světelných a akustických signálů mířených směrem od silnice vytvoří jakýsi koridor, který výrazně omezí střet se zvěří. Sloupky umí řadu jiných věcí jako například měřit teplotu nebo počítat průjezd vozidel.

