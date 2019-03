V létě by ale trať měla opět ožít motorovými vlaky, což plánují nadšenci z Klubu přátel Transverzálky (KPT), kteří kvůli tomu založili vlastního dopravce KPT Rail.

Nová firma nyní prochází na Drážním úřadu správním řízením, na jehož konci získá licenci k provozování drážní dopravy. „Dopravcem se staneme až začátkem června, čeká nás ještě takzvané Osvědčení o bezpečnosti, jímž dopravce dokazuje, že má zajištěno vše pro bezpečné provozování drážní dopravy. I na toto jsme již skvěle připraveni,“ říká vedoucí provozu železniční dopravy KPT Rail Jaroslav Kugler.

Hlavním cílem spolku i jeho firmy je obnovení osobní dopravy na trati do Týna nad Vltavou. Právě díky finanční podpoře města na řece se vlaky vrátí. Projekt podporuje i obec Temelín na trase. Vlaky budou jezdit každou sobotu od 22. června do 31. srpna ve dvou párech denně z Týna do Číčenic a večer se vrátí zpět. Z Číčenic ale zajedou také do Netolic, Hluboké nad Vltavou a Protivína. Jízdní řád firma upřesní v příštích týdnech. Netolická lokálka má podobný osud jako týnská, pravidelná osobní doprava odsud zmizela už v únoru 2011. Firma aktuálně čeká ještě na vyjádření Netolic a Hluboké nad Vltavou.

Vznik nového dopravce byl řešením z nouze – založení vlastní firmy se ukázalo finančně nejvýhodnější. Na lokálky se vydá motorový vůz řady 810 zapůjčený od KDS Kladno. Ve vlaku bude zařazen také služební vůz pro 50 jízdních kol a 10 kočárků.

„Do budoucna bychom si přáli, aby se z našeho Jihočeského motoráčku stala turistická linka jako například v Ústeckém kraji,“ uvedl Jaroslav Kugler.

Starosta Týna nad Vltavou Ivo Machálek (Svobodní) a radní David Slepička (ČSSD) jednali se zástupci KPT Rail v sobotu. Projekt, jenž město podpořilo 50 000 Kč, je podle starosty přínosný pro turismus všech obcí, kam budou vlaky zajíždět, i pro cestující např. do Plzně. „Spoje jsou tak dobře udělané, že se lidé dostanou ke všem rychlíkům, které v Číčenicích jezdí,“ je spokojen starosta.

V sobotu 20. dubna vyjede na trať historický vlak vedený 80letým rychlíkovým motorovým vozem Stříbrný šíp. Jde o jediný vůz svého druhu a v Týně bude k vidění poprvé.

V sobotu 20. dubna České dráhy a spolek Vltavotýnská lokálka pořádají unikátní jízdy motorového vozu Stříbrný šíp z Budějovic do Týna nad Vltavou, Netolic a zpět.