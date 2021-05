Neobvyklou podívanou nabídla ve středu rekonstrukce českobudějovického vlakového nádraží. Z průčelí budovy se majestátně snášel k zemi betonový orel.

Rozepjaté perutě ale nahrazovaly popruhy jeřábu. Za firmu AVERS, která má na starosti při rekonstrukci umělecké a sochařské prvky, bude přes metr a půl vysokou sochu opravovat kameník Petr Piekarz. "Vydržel," ohodnotil kameník pro Deník současný stav "vládce nebes" ve chvíli, kdy se už dole nad chodníkem ze čtvercového soklu vytloukal ocelový trn, který by vadil při přepravě. Socha je stará přes sto let, stejně jako nádraží, které bylo uvedeno do provozu v roce 1908. Od té doby se muselo vyrovnat s bombardováním za 2. světové války i oddalováním zásadní opravy, která konečně začala v létě roku 2020. Nyní už je hotova například fasáda severní věže.

Orla, který byl ve středu snesen z průčelí, podobně jako několik ozdobných prvků před ním, čeká jen oprava. Na původní místo se vrátí. Podle Petra Piekarze nebude třeba dělat sochu novou. "Beton se očistí, zpevní, dotmelí," vypočítává kameník a doplňuje, že pak by se měla socha ještě napatinovat jako pískovec. Firma se podílí i na podobné zakázce na Hlavním nádraží Praha, kde shodou okolností také jeřáb tento týden pomáhal dolů ozdobný prvkům.

Jednatel společnosti AVERS Martin Koška zmínil, že firma má na českobudějovické stavbě na starosti veškeré restaurátorské práce, protože se přímo zabývá obnovou památek. Chystá se třeba i na malby v interiéru budovy. A sám vždy upřednostňuje rekonstrukci před novými prvky, i když vznikají podle původních vzorů. "Určitě je lepší věc restaurovat, je to obnova práce našich předků," zdůraznil Martin Koška.

Podle ministra dopravy Karla Havlíčka má rekonstrukce českobudějovického nádraží stát téměř 700 milionů korun. Stavební práce potrvají do konce příštího roku a provádí je sdružení firem Metrostav – EDIKT – AVERS.

Projekt se přitom snaží na památkově chráněné budově zachovat maximum původních prvků. Akce přitom nabízí i neobvyklá historická technická řešení. Podle Martina Staška, oblastního ředitele Metrostavu, firmy, která vede sdružení společností realizujících zakázku, na stavbaře čekalo překvapení, když odkryli nosné konstrukce dřevěných stropů. Jako nosný prvek se tam vedle trámů objevily také kolejnice…

Při celkové rekonstrukci nádraží podle generálního ředitele Správy železnic Jiřího Svobody bude obnoven plášť budovy včetně fasády či oken ale také všechny vnitřní prostory. Dojde i ke změnám některých vnitřních dispozic a přímo k Lannově třídě bude otevřen nový hlavní vchod. Minulý týden se šéf Správy železnic a jihočeský hejtman Martin Kuba dohodli, že vytvoří pracovní skupinu, která bude řešit funkční koordinaci silničních a železničních projektů v oblasti železničního uzlu České Budějovice.

Úpravy se chystají i v okolí nádraží. Připravuje se například projekt na cyklověž na jižní ploše vedle budovy. A pro město je velmi důležitý i záměr stavět nový parkovací dům v Suchém Vrbném.