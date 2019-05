Pasov – Jak i náš web informoval, ve Freuyngu zboří budovu bývalé kliniky, která brání pořádání zahranické výstavy.

Před klinikou k rozebrání... | Foto: Deník/repro PNP

Rozpočet na její odstranění, 8,2 milionu eur, byl nad síly města, a tak rádo přijalo nabídku odprodat mohutnou stavbu za jedno euro stavebnímu podnikateli Güntheru Karlovi z Innenzellu. Ten ji do roka zboří a pozemek, který tak získá, dočasně pronajme Freyungu k uspořádání výstavy. Aby ho „nezdržovala“ likvidace inventáře, vybavení prostor, město jako dosavadní vlastník objektu otevřelo ve středu brány bývalé nemocnice všem občanům města, aby si z ní každý odnesl zadarmo, co by mohl potřebovat - „od rámečků na obrazy přes nádobí až ke stropním svítidlům či zábradlí u bazénů“, popsala PNP. Ve středu ráno přišly využít této nabídky stovky lidí, uvedl list. Obdobně byla „ruka páně“ otevřena ještě ve čtvrtek od 10 do 16 hodin.