Linec – Od pátku rozjel rakouský Červený kříž testování při podezření na koronavir v celém Mühlviertlu.

Testovací stanice. | Foto: Deník/OÖN/Pramhofer

„Corona-Drive-In“ funguje díky rychlému plánování a několikahodinové práci zásahové skupiny Bad Leonfeldenu v Glasau u Hellmonsödtu. Testovací stanici vybudovali také v Rohrbachu. Ve Freistadtu je při jižním vjezdu do města od čtvrtečního dopoledne. Personál tvoří vlastní proškolení záchranáři, sanitáři a studenti medicíny. „Kontrolován je ale jen ten, kdo obdrží na ,horké lince´ 1450 identifikační číslo a předloží s ním na místě osobní doklad,“ popisují OÖN. Vzorky budou odebírány okénkem automobilů, vystupovat z vozu lidé nebudou.

Vláda prodloužila omezení vycházení do Velikonočního pondělí. V Tyrolsku už zaevidovali 216 přestupků proti stejnému nařízení. Do čtvrtečního rána jich bylo jen 91. Na všech čtyřech lineckých hřbitovech se dál průběžně pohřbívá a zpopelňuje, smuteční obřady jsou drženy ale jen s omezeními kvůli koronaviru pro maximálně pět hostů. Na přání pozůstalých mohou být odloženy.