Novinky držení psů

1. zářím vstoupí v platnost novela hornorakouského zákona o držení psů. Už teď musí majitelé každého více než dvanáct týdnů starého psa písemně do tří dnů nahlásit domovské obci a k tomu předložit doklad o své odbornosti, potvrzení databanky domácích zvířat o registraci a doložení, že je pes pojištěn na případnou náhradu škody do minimálně 725 000 eur.

Nově přibývá povinnost ohlásit každou změnu pojistného obci, která má také právo pojištění předem přezkoumávat u majitele, nebo pojišťovny.

Identifikovali mrtvou v autě

Usmrcená žena pocházející z Alžírska, nalezená před týdnem v autě v Ingolstadtu, byla podle DNA stará 23 let a žila v okrese Heilbronn. Jak náš web už informoval, policie podezírá z její vraždy jí velmi podobnou 23letou Němku iráckého původu a 23letého Kosovana, které jsou nyní ve vazbě. Hledá svědky neobvyklých zjištění kolem Eppingenu 16. srpna.

Honili lupiče

27letý lupič vytrhl v neděli v Augsburgu v tramvaji tašku 85leté ženě a na útěku s ní skočil do kanálu. Pronásledovalo ho víc občanů. Přeplaval na druhý břeh, kde už lidé čekali, a když se obrátil zpátky, i tam už byli další. Více lidí ho drželo do příjezdu policie. Stařenka dostala svou tašku zpátky.

Zavedou "psí řidičák"?

Poté, co 19letou ženu, která bránila svého psa, pokousla ve Wurmannsquicku ve čtvrtek večer ovčák, který se vytrhl 58leté majitelce, požaduje organizace pro práva zvířat PETA zavést v Bavorsku průkaz tzv. k vodění psů. "Problém není většinou u psů, ale na druhém konci vodítka," odůvodňuje návrh odborná referentka Monic Mollová. "Mnoho majitelů neumí chování, signály a řeč těla svých čtvernožců správně pochopit a vyhodnotit. Proto je skutečnou příčinu útoků kousnutí třeba hledat u nich, ne u zvířat."

Navrhovaný "řidičák" předpokládá, že by budoucí majitel již před převzetím psa absolvoval teoretický kurs mj. k aspektům komunikace a potřebám psů. Na školení by navazoval obligátní praktický seminář.

Podle PETA zavedlo takový povinný doklad držitelů psů o odborných znalostech od července 2013 Sasko. Po třech letech se tam podle PETA stalo podstatně méně napadení.

Majitelka psa, který kousl ženu ve Wurmannsquicku, byla obviněna z ublížení na zdraví z nedbalosti.

Rakousko se "pakuje"

Vracející se normalita po dvou letech pandemie, nejvyšší inflace za skoro 50 let a silné zisky firem "přihrály" rakouskému státu rekordní daně z příjmu. V první polovině roku to bylo 49,8 miliardy eur. Daň z kapitálových výnosů se zvýšila ve srovnání s prvním pololetím 2019 o 72,3 procenta na 2,4 miliardy hlavně díky energetickým společnostem a naftovým koncernům. Daně "z konzumu" stouply o 14 %, výrazně nad inflaci 9,3 %, což ovlivnila i rostoucí nákupní horečka lidí po pandemii. Daň z obratu v prvním pololetí vydala 17 miliard. Nejnižší nezaměstnanost za 20 let a zvýšené mzdy vynesly státu o 11,4 % vyšší daň z příjmu.

Mladý Vinnetou v nemilosti

Vydavatelství Ravensburger zastavilo distribuci dvou knížek, puzzle a samolepek určených sedmi- a osmiletým k zahájení promítání dětského filmu "Mladý náčelník Vinnetou". Jejich obsah firma převzala právě z tohoto filmu.

Podle sociálních médií ale produkty podporují "kolonialistické a rasistické představy". Vydavatelství na instagramu po kritice přiznalo, že "ve světle historické pravdy o utlačování původních obyvatel podalo v knížkách romantizující obraz se mnoha klišé". I když se jedná o klasické vyprávění, které mnoho lidí nadchlo, je obsah "dalece vzdálen od toho, co se domácímu obyvatelstvu skutečně udělalo". S tímto pozadím nechceme jako vydavatelství žádná zlehčující klišé opakovat a rozšiřovat, i když také my vysoce ceníme základní ideu přátelství, jak je demonstroval Vinnetou, napsal Ravensburger.

Film samotný byl federálním orgánem pro hodnocení filmů a médií oceněn jako obzvlášť hodnotný, ale porotu rozštěpil. Podle některých Mayova idyla "zamlčovala" genocidu původních obyvatel Ameriky a mají dnes za nepřípustné realizovat film "v duchu mýty naplněného a velmi klišujícího mayovského folkloru". Většina ale mínila, že jde o pohádky a jako takové mohou být vyprávěny. Upozornili, že Karl May napsal své příběhy z fantazie a také jejich zfilmování ze šedesátých let je pohádkami. Přinést je dnes jako pohádkové ve filmu pro děti je tak veskrze legitimní. Film nakonec získal ocenění obzvlášť cenný.

Stažení knih jen na základě urážek na internetu označil Andreas Brenne, profesor pedagogiky umění a expert na Karla Maye, za nesprávné. Už v předmluvě je jasně řečeno, že knihu je třeba chápat jako fiktivní příběh a ne odborné líčení života původních obyvatel. Brenne varuje před generalizováním výtek falešného kulturního přivlastňování, které vede k označování i převlečení dětí za indiány za akt rasismu.

Hubertus Knabe, bývalý ředitel pamětního místa Stasi v Hohenschönhausenu, řekl, že stažení knih mu připomnělo dobu stalinismu, kdy knihy o Vinnetouovi se daly sehnat jen pod rukou.

U Hlavy Mouřenína obstojí?

Častý pojem "mouřenín" v názvech v Německu, původně označující lidi černé pleti ze severní Afriky, je v poslední době diskutován jako evokující rasistické stereotypy. Gastronom Claus Häring, od roku 2008 majitel kavárny Mohrenkopf v Ingolstadtu, se setkává se stížnostmi, vandalskými útoky na fasádu a zlobí se na špatné recenze jeho podniku v Googlu kvůli názvu od lidí, kteří jeho podnik nikdy nenavštívili. Sklidil už i urážku "tučné nacistické prase". Napsal na facebooku prohlášení, jak to znehodnocuje denní práci jeho týmu, a končil: "Basta, po xté říkám, jméno zůstane!" Na jeho stranu se postavilo během tří dnů 160 000 příznivců, 10 000 stránku sdílelo a skoro 30 000 komentovalo.

Google mu v hodnocení přidělil 4,5 z pěti hvězd. Mezi asi tisícovkou recenzí je jen hrstka od lidí, kterým vadí název.

Pendlují průměrně 17 kilometrů

V Německu nepracuje téměř 60 % sociálně pojištěných zaměstnanců - 19,6 milionu lidí - v místě svého bydliště. 3,6 milionu pendlerů dojíždí do práce přes 50 kilometrů. Do Mnichova jezdilo loni asi 400 000 lidí, do Frankfurtu 385 000, do Hamburku 355 500, do Berlína 327 000, do Kölnu 282 000.

Tisíce lišek ve městech

V Berlíně žije odhadem až 15 000 lišek, napsal DK. V Mnichově-Schwabingu je jejich hustota 10-15krát vyšší než v Bavorském lese. Relativně mnoho jich žije také třeba v Curychu (asi 11 na kilometr čtvereční) nebo v Bristolu (15).

V Německu jich je ve venkovském prostoru v průměru půl až 1,5 na kilometr. Velkoměsta jsou pro ně zajímavější větší nabídkou potravy. "Živí se hlavně myšmi, ale také dalšími hlodavci a dešťovkami, a rády i padankami v zahradách a odpady od lidí," říká expertka Sophia Kimmingová. "Ve městě jsou spíš sběrači než lovci," potvrzuje Derk Ehlert, odborník na divokou zvěř senátu Berlín.

Podle Kimmingové liška nepotřebuje moc zeleně, ale hlavně možnost úkrytu. "Umějí extrémně dobře najít místa bez lidí." Horko jim moc nevadí. Vydrží mnoho rozdílných teplot, potřebu tekutin uspokojují hlavně z ulovených myší. "Jsou nejúspěšnějším dravcem na světě, protože jsou tak flexibilní," dodává Kimmigová.

Ruší je a vadí jim ve městech jen člověk. Od začátku století jsou ve volné přírodě loveny, v Německu ještě víc než jinde v Evropě. Ročně jich tu padne asi 450 000. Velký strach před lidmi vede často k tomu, že se mýlí při odhadu rizik - chodec se jim zdá nebezpečnějším než auto. Ve městě se dožívají často jen jednoho, dvou let, ačkoliv jejich věk by mohl být osm až devět roků.

