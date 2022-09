Bavorští důchodci dostali loni o 1,3 miliardy eur víc, píše Donaukurier. 2,7 milionu starších 65 let obdrželo celkem 44,16 miliardy eur, v průměru každý 16 413 eur (muži 18 700, ženy 14 656). 2,6 milionu poživatelů zákonných důchodů starších 65 let dostalo v průměru 14 057 eur. Mnoho důchodců navíc pobralo peníze z dalších zdrojů, například 155 340 z nich 877 milionů ze zemědělské starobní pojišťovny a 48 202 lidí 1,2 miliardy z odborných pojišťoven.

Smrt na návštěvě…

Šestiletá dívenka přenocovala na 19. prosinec u kamaráda z her - a druhý den byla mrtvá. 34letý gambijský otec "ubytovatele", dosud netrestaný, jí probodl krk a ona se udusila vlastní krví. Útočník jí zmrzačil intimní místa a na její mrtvole se opakovaně ukájel, napsal DK. Její tělo našla zásahovka povolaná k požáru. Ten podle přesvědčení státního zástupce založil pachatel k zakrytí činu, ačkoliv v domě spali jeho čtyři příbuzní. Svědkové, kteří ho znali z dětského hřiště, ho popsali jako milujícího otce, uvedla žalobkyně. Tak se prezentoval muž žijící odděleně od své manželky i na facebooku.

Soud má jednání rozepsáno na osm jednacích dnů do konce září. Pozval třináct svědků a pět znalců. Vyšetření psychiatrem obžalovaný, který se několikrát pokusil o sebevraždu, dosud odmítá.

Rozezní zvon z válečného šrotu

Irsko-americký zpěvák a skladatel Michael Patrick Kelly (45) z Mnichova, původně třetí nejmladší z The Kelly Family, po vydání CD "V exilu" v roce 2003 mj. odešel na šest let do kláštera a na pódium se vrátil v roce 2015. Nyní nechal odlít mírový zvon z ukrajinského válečného šrotu. Poprvé zazní 15. září při jeho koncertu v Neu-Ulmu, řekl pro SdZ. Zvon váží 840 kilogramů. "Přátelé, kteří na Ukrajinu vezli potraviny a oděvy, mi přivezli granátové nábojnice z Kyjeva a kusy z tanků v Butschi," řekl.

Svým #PeaceBell-Projektem vyzývá Kelly už od roku 2018 k míru. Jeden z jeho mírových zvonů byl například letos vystaven v drážďanské Frauenkirche od 85. výročí zničení španělské Guerniky německými bombami do 77. výročí ukončení druhé světové války.

Známka s královnou platí dál

Britská národní poštovní služba potvrdila, že miliony britských poštovních známek s profilem královny nadále platí, informoval DK. Měněny nebudou ani poštovní schránky s insigniemi Alžběty II. Její znaky ponesou i ty, které jsou ve výrobě nebo připraveny k expedici. Zda a kdy začnou být produkovány známky s obrazem krále Charlese III., ještě není jasné. Služba Royal Mail to včas oznámí, sdělila pošta.