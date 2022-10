"Už kolem roku 5000 před naším letopočtem těžili lidé nad Hallstattem sůl, po roce 1200 před Kristem už ve skoro průmyslovém rozměru - denně z dolu vycházelo půldruhé tuny soli," říká Hans Reschreiter, vedoucí vykopávek s použitím nejmodernější techniky. V prověřovaném úseku ze 6. století před Kristem bylo dosud odhaleno jen několik částí, ale nové sondáže naznačují, že komora by mohla být přes 400 metrů dlouhá, více než 30 metrů vysoká a 40 metrů široká! K prověření toho nasadili archeologové poprvé podzemní vrtací stroj Salinen Austria, který je obvykle používán jen pro geologické průzkumné vrty. První průnik do asi třinácti metrů byl podle Reschreitera velice slibný.

Z vrtného jádra už experti vědí, že pronikli do bývalé sloje. O tom je přesvědčuje i metrová vrstva shořených loučí a jiného odpadu, který horníci zanechávali na místě postupu. V příštím týdnu chtějí nasadit další vrtací soupravy. Foto: Deník/DK/NHM Vídeň

Královnin "bavorský" Koh-i-Noor

Pankraz Freiherr von Freyberg (78) z Pasova, jehož skotští předkové drželi zámek Craigievar ležící nedaleko Balmoralu, sídla anglické královny, vysvětlil deníku PNP svůj vztah k jednomu z největších diamantů na světě. Ten zdobil korunu Alžběty II.

"Můj ,trojitý´ prastrýc John Lawrence byl místokrálem Indie a jeho bratr Henry Montgomery Lawrence britským generálem v Indii," uvádí pasovský deník z jeho vyprávění. "Matka mi řekla, že to byl on, kdo v roce 1850 předal k 250. výročí britské východoindické společnosti diamanty britské královně Victorii. Ta nechala tehdy 186karátový Koh-i-Noor přebrousit do dnešní velikosti 108,93 karátu (21,786 gramu)," napsala PNP.

Superdiamant KiN.Zdroj: Deník/PNP

Dodala, že Pankraz Freiherr von Freyberg si nechal v Bavorském lese zhotovit kopii diamantu z křišťálového skla. Bohužel mu prý kámen upadl a rozbil se. Z aktuálních důvodů se rozhodl nechat Koh-i-Noor udělat ze skla ještě jednou. "Jako vzpomínku pro mé děti," řekl pasovským novinám a přiznal, že je to zvláštní pocit, když teď originál viděl denně v televizi v koruně, kterou byla korunována i Alžběta II…

Pacientů s alzheimerem přibývá

Německý statistický úřad uvedl ke Světovému dnu Alzheimerovy choroby 21. září, že v SRN muselo loni vyhledat nemocniční ošetřování 19 356 pacientů s touto diagnózou. "Tím se počet stacionárních ošetřování během 20 let více než zdvojnásobil - v roce 2000 jich bylo 8116," píše list.

V roce 2020 zemřelo v Německu na alzheimera rekordních 9450 lidí. V roce 2000 bylo mrtvých jen 4535. Asi 95 % nemocných v roce 2020 bylo starších 65 let.

Postavili psíka na protézy

Prominentní německý ochránce zvířat Ralf Seeger (59) se v Kranenburgu v Severním Porýní-Vestfálsku ujal mladého křížence terriéra, kterému na Ukrajině někdo uřezal tlapky, poškodil ocas a "zkrátil" uši, píše Donaukurier.

Dobrovolníci ho našli kňučícího na cestě. Na místě mu nemohli pomoci, dopravili ho proto na západ země, kde ochránce právě točil film pro televizi Vox. Díky dobrovolníkům dostal terriér potřebné papíry a mohl vycestovat. Ujali se ho ve spolku "Trocha tepla" v Kirchbergu u Mohuče. Na facebooku napsali: Je nepředstavitelné, co ten malý už prožil. Přesto má radost ze života, rád si hraje a vychutnává blízkost lidí… Koncem srpna společnost Helden für Tiere zveřejnila na facebooku fotografie, jaké pokroky Bim dělá. S novými protézami od firmy „Orthopets“ měl začít s fyzioterapií.

Pes se učí chodit na protézách.Zdroj: Deník/Bild

Nyní už dělá první krůčky na protézách ze silikonu, které mu vyrobil Seegerův přítel ortopéd. Rentgenové snímky ukázaly, že další operace nebudou třeba, jen jedna z protéz bude muset být opravena, protože psovi způsobuje bolest. "Na pohyb na protézách je také nutné si zvykat," dodává Seeger.

V ochraně zvířat působí už 40 let, před 13 roky založil obecně prospěšnou společnost. Teď pomáhají i ukrajinskému nalezenci.

Deník/Bild. První krůčky…Zdroj: Deník/Bild