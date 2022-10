Dosud netrestaný 42letý muž dostal ve Vídni 18 let odnětí svobody do vězení pro duševně abnormální pachatele za pokus vraždy, těžký útisk a pokračující násilí, napsal Volksblatt. Dlouhá léta bil, potlačoval a zastrašoval o pět let mladší manželku. Rozsudek není pravomocný.

K pokusu vraždy došlo už v roce 2009 v bytě rodiny. Muž měl tehdy po hádce se ženou naříznout kabel vařiče vody a šel s ním do koupelny, kde se žena právě sprchovala. Zástrčku zasunul do zásuvky a obnažené dráty vodiče přidržoval na mokrou kůži manželky.

Loni žena se svými deseti dětmi utekla do ženského útulku a oznámila policii martyrium, které prožívala s člověkem, kterého si ve věku 14 let proti vůli jejích rodičů vzala. Muž byl vzat do vazby, když jeho jednání potvrdily děti, které soud vyslechl samotné. Od roku 2009 je muž bil lžící, bruskou na nože a kabelem, tlačil jim hlavy pod vodu nebo jimi tloukl o zeď…

Ceny energie zpomalí lanovky

Provozovatelé lanovek a vleků v Hinterstoderu kvůli cenám energie zpomalí v časech menšího vytížení rychlost ze šesti na čtyři metry za sekundu, čímž by měli ušetřit 25 % energie, napsaly OÖN.

Vzpomněli výročí vlaku svobody

"Vlaky, které 30. září a 1. října 1989 přijely na nádraží v Hofu, patří k nejznámějším obrazům v souvislosti s pádem zdi," uvedl Donaukurier k archivním záběrům z vítání vracejících se uprchlíků zvláštním vlakem z Prahy. Město Hof dnes tuto událost přes 33 lety připomnělo vzpomínkovou akcí. Šest vlaků tehdy dopravilo přes 5000 občanů uprchlých z NDR z areálu velvyslanectví SRN v Praze do bavorského městečka. Z následujících dnech přijely další vlaky… Foto: Deník/DK/Wolfgang Eilmes

Prasátko v péči krav

Mladé prasátko se přimíchalo do stáda krav na pastvině v okrese Holzminden v Dolním Sasku.Statkář Friedrich Stapel (66) si jej všiml při ranním krmení asi před třemi týdny a od té doby je atrakcí oboce Brevörde. Dostalo jméno Frieda a správně se do stáda integrovalo. Jedna z krav se o něho stará zvlášť pečlivě, místní myslivci jsou informováni, aby na něj nestříleli. Stapel si myslí, že své rodné stádo ztratilo při přechodu řeky. Teď na zimu zřejmě přejde s mateřskými kravami do stáje. "Nechat ho teď samotného by nebylo fair," dodává.