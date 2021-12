Jak náš web už informoval, celý den vařili ve své provozovně Am Platzl "ze svého" pro hosty, kteří sami rozhodovali o tom, kolik za jídlo zaplatí, a výnos věnovali chudým. Při loňské premiéře měli 240 objednávek a rodinám rozdali na 5000 eur. Letos se dobročinní hosté ještě překonali. "Dokonce ještě dny po akci nám docházely jejich příspěvky," říká Hamdan v OÖN. Celkem vydali přes 400 porcí. Akci připravovali tři dny… Při vaření a výdeji jídel pomáhali zaměstnanci, další členové rodiny a přátelé. Na snímku přejímají od Hamdana první část výtěžku starosta Anton Silber a Renate Bachmairová ze sociálního poradenství obce.

Týden očkování

Od pondělí do neděle organizují Horní Rakousy a obce očkovací týden na 130 místech ve sto komunách, píší OÖN. Podstatně tak bylo rozšířeno dosavadních 22 veřejných "oček". Vakcíny budou aplikovat lékařské praxe, farní centra, školy, obecní úřady, hasičárny, obchodní centra…

Od sousedů: příspěvek 500 eur za třetí vakcínu?

V Niederwaldkirchenu v okrese Rohrbach budou mít 18. prosince od 18 do 23 hodin "Dlouhou noc očkování". Zemí projíždějí očkovací autobusy, připraveno je na 4000 volných termínů pro očkování dětí ve věku pět až dvanáct let.

Titanic na jevišti

Broadwayský muzikál Titanic (režie: S. Eichenberger, Maury Yeston | Peter Stone) bude mít 6. února premiéru v Hudebním divadle v Linci. Podle OÖN zachycuje detailně věrně "pohnuté osudy lidí na palubě". Divadlo je první v Rakousku, které tento muzikál, "který vyžaduje už svým obrovským ansámblem ,titánské´ úsilí při inscenaci", uvede na scéně pod střechou, uvádí list.

Kapitána E. Smithe hraje Dean Welterlen, který se narodil v Kalifornii a vystudoval herectví v Los Angeles. Po četných angažmá zamířil do Vídně hrát v CATS Rum Tum Tuggera a ve městě už zůstal. Režíroval Jesus Christ Superstar, Draculu, Hair, hrál v My Fair Lady, Kiss me, Kate, Les Miserables atd…

Na představení se podílí také Aleš Valášek, který pro představení navrhl všech 126 kostýmů. Narodil se 26. září1981 v Chartúmu. Část dětství strávil v Africe a s kresbou začínal, když se snažil jako malý nakreslit postavičky z animovaných filmů. Dnes žije v Liberci a patří mezi přední české scénografy. V roce 2015 získal inženýrský titul na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Je absolventem oboru kostým a maska u prof. J. Zbořilové na DAMU. Studoval na London College of Fashion a v roce 2008 absolvoval studium scénografie na prestižním Motley Theatre Design Course v Londýně.

Pro Jihočeské divadlo byl v roce 2019 autorem kostýmů pro Turandot, dále pak pro Trubadúra, Tlustý prase aj., 5. listopadu "oblékal" Mefistofela při symbolickém rozloučení Maria De Rose s jihočeskou operou, chystá kostýmy na 28. leden pro hudební komedii Slečna vdova, v Liberci dělal třeba scénografii a kostýmy pro Mauglího, atd.

Od sousedů: Zase násilí na ženách