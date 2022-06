Otec sám stíhán není, loni utrpěl mrtvici a není schopen procesu. Měl své děti psychicky terorizovat a dvě také sexuálně zneužívat. Vychovával je podle "přírodního náboženství", které si sám vymyslel. Nebyly hlášeny na úřadech, nesměly chodit do školy a nikdy nebyly u lékaře, popsala PNP. Jejich matka před lety zemřela. V říjnu 2019 přišel jeden ze synů do místního hostince požádat o pomoc.

Drahý prostředníček

Obscénní gesto "smradlavého prstu", ukázaného na policisty, může být u sousedů hodně drahé. Teď se o tom přesvědčil 53letý občan z Pasova. Loni začátkem srpna policie vyfotografovala na A3 u motorestu Donautal-východ řidiče jedoucího nepřiměřenou rychlostí. Ten jim ještě do kamery radaru ukázal "stinkefinger".

Osádka na něho podala trestní oznámení pro urážku. Vyšetřování trvalo devět měsíců. Skončilo odsouzením u úředního soudu v Pasově k peněžitému trestu 5000 eur. Polehčovalo mu, že dosud nebyl vyšetřován. V dopise uraženým policistům napsal, že činu lituje, a omluvil se. "Že nejde o bagatelní čin, ukazuje uložený trest, ale řízení mohlo skončit ještě drastičtěji - trestný čin urážky vidí i jednoroční odnětí svobody," píše PNP.

Gesto známé i z Čech…Zdroj: Deník/PNP

Zdraví Bavoři

Bavorští zaměstnanci jsou v Německu nejzdravější, alespoň z pojištěnců všeobecné zdravotní pojišťovny, píše Donaukurier. Loni jich marodilo 4,8 procenta denně (průměrná doba stonání 17,5 dne, každý šestý marod s dýchacími cestami). Nejvíc byli naopak nemocní v Sasku-Anhaltsku 6,3 (průměr SRN 5,4).

V rámci Bavorska stonali nejvíc Horní Frankové (5,7 %, okres Kronach 6,8), nejméně Horní Bavoři (4,1). V Mnichově bylo lidí v pracovní neschopnosti průměrně 3,5 %. Ve městech byli zaměstnanci průměrně méně nemocní než na venkově. Potvrzuje to i statistika Dolního Bavorska, ve které jsou města Landshut (4,1 %) a Pasov (4,6 %) nejzdravější. Souvisí to prý s tím, že ve městech pracuje víc mladých.

Domluva choti vedla k pokání

V Neustadtu a.d. Donau (okr. Kelheim) byl v úterý dopoledne okraden 85letý senior. U supermarketu ho oslovil 33letý mladík, při řeči mu sebral peněženku a utíkal. Starý pán ho pak poznal v obchodě, tentokrát v doprovodu mladé ženy. Zloděj sice znovu utekl, ale okradený přemluvil jeho partnerku, aby mu zavolala a přiměla ho k návratu. Tak se stalo a muž důchodci peněženku vrátil. Alarmovaná policie ho zadržela a stíhá ho pro krádež, popsala PNP.

Výletníci po Solnohradsku zdarma

Výletníci a dovolenkáři v zemi Solnohradsko mohou dál jezdit v pátcích autobusy a vlaky zdarma. Tato spolková země prodloužila od začátku dubna běžící akci do 9. září. Zatím této příležitosti využilo více než 200 000 lidí nad obvyklý počet cestujících. Podle zemského rady pro dopravu Stefana Schnölla se vydali i na úseky, které předtím nikdy hromadnou dopravou nejeli. Akce platí i pro dálkové linky Railjet a ICE. Pokračování projektu bude stát zemi až 1,5 milionu eur z klimatické kapitoly.

Slon v zoo není "osobou"

Odvolací soud v Albany odmítl žalobu organizace práv zvířat Nonhuman Rights Project, která žádala přezkum přiměřenosti držení slona Happyho v newyorské zoo. Soud uzavřel, že to takové zkoumání příslušelo jen lidem a Happy není osobou v právním smyslu. Osvobození slona žijícího v zoo v Bronxu 40 let na takovém právním základě by mělo enormně destabilizující účinek na moderní společnost. Happy má ovšem nárok na dobrou péči, dodal soud.

Dva ze sedmi soudkyň a soudců měli jiný právní názor a argumentovali, že Happyho prostředí je nenormální a neumožňuje mu normální život. "Zajetí je už od přírody nespravedlivé a hrůzné," mínili.

Podle „New York Times“ je právní spor o Happyho s otázkou osobnostních práv vysoce rozvinutých živých bytostí nejspíš první v anglicky mluvících zemích.

Nejstarší slonice osaměla

Shodou okolností ve stejný den popsal DK osud slonice Targy, se 67 lety nejstarší v Německu. Už rok žije sama v augsburgské zoo - její dlouholetá kamarádka Burma loni 16. června musela být ve věku 53 let utracena a ona společně s jinými slony zahrady nemůže žít. S Burmou "bydlela" 34 let.

Narodila se v roce 1955 v Indii. Jak se dostala do rukou lidí, není zřejmé, ale v šesti letech přišla do Hamburku, pak do Osnabrücku. Od roku 1987 je v Augsburgu. Momentálně stará dáma trpí artrózou a abscesy na nohou. "Když pro bolesti nebude moci chodit, budeme ji muset utratit," říká její ošetřovatel. Kdy to nastane, zatím nikdo neví…

Smutné osamění…Zdroj: Deník/NY Post/Richard Harbus