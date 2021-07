Do rubriky Happy end zařadily OÖN tentokrát vysvobození tříletého chlapce ze zdviže bytového domu v Melku. Byl v kabině sám, když se výtah za jízdy zastavil. Dítě samo stisklo poplachové tlačítko a alarmovaná služba je vysvobodila. Chlapce pak hasiči svezli za odměnu zásahovým vozem. Foto: Deník/OÖN/FF Melk

Přísněji na rychlou jízdu

Rakousko zvýšilo pokuty za překročení povolené rychlosti jízdy. Kdo pojede o 30 km/h rychleji, místo dosavadních 70 eur zaplatí 150. Minimální sankce za rychlost o 40 km vyšší v obci a o 50 mimo obec se zvyšují ze 150 na 300 eur, nejvyšší ze 2180 na 5000. Řidičáky bude možné zadržet na dvojnásobně dlouho, na měsíc, při opakovaných přestupcích na tři měsíce až na půl roku.

Ilegální závodění bude trestáno jako obzvláštní bezohlednost a zvlášť nebezpečné jednání zabráním řidičského oprávnění na půl roku, případně nařízením dopravněpsychologického vyšetření. Bude tak posuzována nejen přímá účast v závodě, ale i řízení jiného vozidla ke krytí "závodníka".

V letecké dopravě je letištím nově nařízeno měření hluku, podle jehož výsledku mohou být určovány poplatky jednotlivým typům letadel. Výslovně je umožněno zakázat pořádání leteckých show, pokud představují pro usedlíky nepřiměřené zatížení hlukem.

Třetina dětí "císařem"

Loni se v Rakousku narodilo 82 950 živých dětí, z nich 30,1 procenta císařským řezem, píší OÖN. U 13,6 % šlo o neplánovaný zákrok, u 16,6 % připravovaný. Nově narozené děvčátko vážilo průměrně 3266 gramů a měřilo 50,3 centimetru, chlapci měli průměrné míry 3395 gramů a 51 centimetrů.

98,1 procenta dětí se narodilo v nemocnicích. Ve 1,9 procenta případů zůstávaly matky méně než 24 hodin v porodnici nebo v zařízení tzv. ambulantního porodu. 1180 dětí přišlo na svět doma, 33 na cestě do porodnice. 62,4 % porodů bylo spontánních, u 7,4 % byl použit zvon, u 33 dětí kleště. Podíl císařských řezů se proti roku 1995 více než zdvojnásobil, tehdy jich bylo 12,4 %. Loni byl užit u rodiček starších 35 let ve 37,4 %, u mladších 25 let ve 23,6 %. Průměrný věk rodičky byl loni 31,3 roku a byl o 4,2 roku vyšší než před 30 lety. Průměrný věk prvorodiček stoupl za tu dobu ze 25 na 30 let. Méně než 2500 gramů mělo 5,8 % novorozeňat, více než 4500 gramů vážilo 1,4 % chlapců a 0,5 % děvčat.

Pochod proti odkladům

Od roku 2002 doufá obec Rainbach v Mühlkreisu na trase rychlostní silnice Horními Rakousy k hranici ve Wullowitzu v obchvat - centrem města projíždí aktuálně 8000 vozidel denně, zaznamenává Volksblatt.

Rozhodnutí, že stavbu S10 má firma Asfinag znovu nechat přezkoumat, nyní Rainbašské "vyhání" na ulici, píše list. Na pondělí zvou občany k protestní "procházce", první ze dvou chystaných. Pochodovat mají od šesti do devíti hodin, tedy v hlavní době provozu, městem a přes jeho dva značené přechody. Starosta Günter Lorenz doufá, že akce bude mít velký ohlas. "Musíme se nějak dobrat slyšení," říká a opakuje, že ministryně životního prostředí Leonore Gewesslerová, která k přezkumu dala podnět, k setkání s lidmi Rainbachu dosud nenašla termín.

Na konec srpna v této obci připravují třídenní protestní akci a zvažují zadat lékařský posudek ke škodlivosti ovzduší v centru města. Na stranu Rainbachu se staví regionální politické špičky a vyzývají ministryni, aby své rozhodnutí revokovala. Poslankyně Národní rady Johanna Jachsová (29) z Freistadtu k tomu připravila s kolegy lidovci parlamentní interpelaci Gewesslerové se 36 otázkami.

Chovatele zabil had

V Ennsu (okr. Linec - venkov) zemřel 24letý muž po kousnutí hadem, napsaly OÖN. Uštla ho zmije růžkatá, jeden z nejjedovatějších plazů Evropy. Zkušený chovatel udělal chybu při krmení, řekl hejtman okresu Linec - venkov Manfred Hageneder. Vzal plaza, kterému zjevně příliš věřil, z terária a zřejmě se na chviličku otočil. Had ho v tu chvíli kousl do hřbetu ruky.

V bytě byli v tu dobu i nešťastníkova přítelkyně a známý. Ihned alarmovali záchranku. Poškozený byl po prvotním ošetření převezen do nemocnice v Linci, už ve velmi špatném celkovém stavu. Dostal okamžitě protijed z depotu kliniky a další dávku vyžádanou z Vídně. Po asi devíti hodinách boje o jeho život lékaři prohráli. Dominic S. zemřel ve čtvrtek ráno. "Experti radí zmije při krmení nebrat z jejich uvyklého prostředí," píše list.

V bytě našli policisté také dvě krajty tygrovité, jednu dlouhou asi tři metry. K jejich držení měl muž povolení, pro zmije růžkaté ale ne. Hadi byli z bytu odvezeni a už jsou u jiných chovatelů, kteří podle Hagenedera mají nezbytná povolení.

Výročí léčitele ze starých časů… Zdroj: OÖN

Gottlieb Oberhauser se narodil v roce 1847 v Kitzbühelu a jako pasáček přišel k Hallstattskému jezeru. Tam se naučil léčit zraněná zvířata těmi nejjednoduššími způsoby, i komplikované zlomeniny třeba obvazy, dlahami a mechovými polstry. Zakrátko ho prosili i pomoc i zranění dřevaři.

Oberhauser, už ženatý se selkou z Goiseru, si brzy udělal jméno jako léčitel, přírodní "chiropraktik". Chudé ošetřoval zdarma, peníze chtěl jen od movitých. Protože byl úspěšný, rozšířila se jeho pověst po celé Solné komoře.

Měl ale i odpůrce, lékaři ho opakovaně žalovali za šarlatánství. Reagoval tím, že shromáždil děkovné dopisy svých pacientů a poslal je císaři se žádostí o oficiální povolení jeho činnosti. Dopisy jsou v tištěné formě ve vlastivědném muzeu v Goisernu. Často jsou od dřevařů, které Oberhauser po nehodách uchránil před amputacemi. Císař ho 15. prosince 1884 jmenoval "císařsky privilegovaným léčitelem". Jistě tomu přispělo i to, že Oberhauser úspěšně ošetřoval i personál císařské vily, píší OÖN.

V roce 1907 byl jako "fušér z Goisernu", už bohatý z honorářů klientů z nejvyšších kruhů šlechty, středobodem parlamentní debaty ve Vídni. V roce 1920 onemocněl rakovinou a nemohl se sám uzdravit. "Když v roce 1921 zemřel, snad v žádných novinách nechybělo jeho uznání," říká v OÖN ke stoletému výročí jeho úmrtí regionální historik Michael Kurz.

"Zaparkoval" v obýváku

V jednu hodinu v noci vzbudil obyvatele ve Pfarrkirchenu (okres Rottal-Inn) rachot. Do zdi rodinného domu narazilo odhlášené Audi A4 a probouralo se dovnitř, píše PNP. Uživatele bytu, 80letého muže, našli v troskách. Byl lehce zraněn, řidič utekl a policie po něm pátrá. Dům je podle prvních odhadů v demoličním stavu, škody byly odhadnuty na asi 100 000 eur.