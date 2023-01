Od sousedů: Na Hochfichtu balí, není sníh. A Vídeň si bude vyrábět vlastní vodík

Přehlídka na Luisenburgu - údajně nejstarší pod širým nebem v Německu - začne 16. června. Kromě omezení za pandémie se na ni sjíždí každoročně přes 100 000 diváků.

V herním plánu festivalu je dále muzikál «Sister Act». Ten bude od září uveden také na hudebních slavnostech ve Füssenu.

Zaprotestují proti hluku

Osmého ledna se lidé popírající koronu sjedou ze všech směrů na Hlavní náměstí ve Steyru k "nedělní procházce" s vířením bubnů a muzikou z reproduktorů. "Většina obyvatel na trase jejich nadšení nesdílí," píší OÖN. "Občanské hnutí za lidská práva Yes We Care a další odpůrci pravicových radikálů připravili protestní transparenty, plakáty a nálepky k vyzvednutí pro občany bydlící na trase k nalepení do oken, na dveře a na výklady. Motiv člověka pokládajícího prst na rty a prosícího o nedělní klid navrhl zdarma známý steyrský grafik.

Podle městské radní Ruth Pohlhammerové, která se u Yes We Care privátně angažuje, jde o to dát konečně znamení proti ,válci hluku´, který se na obyvatele Steyru valí při protesních tazích. Jen málokdy místní policie vynášela bagatelní tresty za překročení velkoryse stanovené hlukové hranice 85 decibelů. Podle Pohlhammerové jde u transparentů, které by měly viset na co největším počtu domů na trase, o vyjádření, že je zkrátka k zamyšlení, jak se extrémisté včleňují mezi nespokojené občany a lákají je k následování jejich nebezpečných cílů."

Civilistů slouží v Rakousku víc

Počet branců v civilní službě se loni zvýšil o 1,5 % na 14 370, napsal Volksblatt. Nejvíc jich umístila Vídeň - 3282, následovaná Horními Rakousy 2815 a Dolními Rakousy 2302. Největším a nejoblíbenějším jejich působištěm je záchranářství, pro které se rozhodlo 39,5 % branců. Letos se pro civilní výkon branné povinnosti v příštím roce rozhodlo 16 380 odvedenců. Jejich žold se zvýšil stejně jako při službě se zbraní - ze 362,60 eura na 536,10 eura.

Sedí za otevření lokálu za korony

Začátkem roku 2021, za lockdownu, otevřela 52letá linecká hostinská svůj podnik ve vnitřním městě. Byla za to odsouzena k peněžitému správnímu trestu 5000 eur. Ten ale podle svých slov nemohla zaplatit, a proto v pátek musela nastoupit na 42 dnů do vězení, napsaly OÖN.