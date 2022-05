Květiny sklízelo v oblasti od pátku na louce u Blaa-Alm sedm děvčat a vázalo je do svazečků. Chce z nich stvořit kožené kalhoty. Na propletení kovové konstrukce potřebují asi 60 věder květů, další do rezervy. "Včera jsme trhaly několik hodin, dnes taky a v neděli brzy dopoledne je začneme sázet do rámů," říká Julia Köberlová. Trhají v rukavicích, aby jim ruce nezalepila šťáva narcisek. Pozor musely dávat na to, aby se jim do svazků "nevloudila" květinka s drobnými hnědými skvrnkami - ty by se rychle rozšířily i na další… Plná vědra ukládaly pod stromy, aby nezvadly. Původně chtěly na narciskovou vesničku Zloam v Grundlsee, ale tam už bylo "sklizeno", napsaly OÖN.