Jestliže je někdo hledán déle než deset let (starší 80 let pět roků), může být souden prohlášen za zemřelého. Takových případů je ale v Bavorsku velmi málo.

Ne všichni s neznámým místem pobytu platí za zmizelé. Je k tomu třeba zjištění okolností nebezpečí pro zdraví nebo život, třeba nehoda, trestný čin nebo úmysl sebevraždy.

Většinu zmizelých tvoří mladiství a děti. Často jde o běžence bez doprovodu dospělých, kteří se vytratili z přikázaného místa pobytu. Důvodem k hledání jsou i únosy při sporech o opatrování.

K přezkoumání, zda hledaný nezemřel, je od roku 1992 celostátní databáze zmizelých a dosud neidentifikovaných mrtvol. K ní mají přístup i zemské kriminálky.

Donutil přítele vykopat si hrob…

Donaukurier popsal případ 35letého Rusa Vjačeslava M., který takto naložil s 32letým přítelem, o kterém z jeho mobilu zjistil, že zneužíval jeho osmiletou dceru. Vylákal ho do lesa, kde ho donutil k vykopání hrobu a sebevraždě. Policie pak v hrobu našla postrádaného.

S odvoláním na "Daily Mail" uvedl DK, že sousedé obžalovaného odstartovali petici požadující jeho propuštění a sbírají peníze na jeho obhajobu. "To by přece udělal každý otec," citují listy jednoho z petentů.

Oktoberfest láká do Vídně

Na přelomu září a října bude mít také Vídeň slavnosti piva, informovala náš web Markéta Poláčková z pražské kanceláře Eurocommu. Proti mnichovskému Oktoberfestu bude ten vídeňský delší a prý levnější - podle pořadatelů by cena piva neměla překročit dvanáct eur za tuplák. Fest Kaiser Wiesn bude od 22. září do 9. října 2022. Vlajkovým pivem slavností bude speciál Kaiser Wiesn od rakouského pivovaru Gösser. V hlavních třech pivních stanech bude podle pořadatelů zastoupen vždy jiný hudební žánr. Otevřeny budou vždy od středy do soboty od 11.30 do půlnoci. Přes den do nich bude vstup zdarma, na večerní zábavu za 44 eura. (www.kaiserwiesn.at)