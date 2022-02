Skáceli dálniční most

Sedmdesát metrů vysoký a půl kilometru dlouhý most Rinsdorf na dálnici A45 u Wilnsdorfu v Severním Porýní-Vestfálsku, starý 55 let, už není - v neděli v 11 hodin byl odstřelen 120 kilogramy výbušnin, píše Donaukurier. "Byly rozloženy do 1850 navrtaných otvorů tak, že jediným odpalem ,pokleklo´ všech šestnáct pilířů a s nimi kompletní vozovka," píše DK. Podle dálniční společnosti ještě nikdy tak vysoký most nešel k zemi. Sousedící most sjízdný od prosince 2021 poškozen nebyl.

Účtují s emeritním papežem

V místech někdejšího působení Josepha Ratzingera jako Benedikta XVI. v Bavorsku hledají přiměřenou reakci na 1900stránkový posudek o jeho postoji ke zneužívání nladých v církvi, píše DK. Zvažují například jeho čestná občanství, třeba ve Freisingu a v okrese Traunstein, kde Ratzinger vyrůstal. V jeho rodném Marktlu se zatím zahalili mlčením.

Psychiatr a autor bestsellerů Manfred Lütz odmítá příliš rychlé distancování se od Benedikta obzvlášť v jeho bavorském domově. Má jeho právnické reakce na obvinění za zcela nepřiměřené, ale dovolává se férovosti, vyčkání na jeho ohlášené prohlášení. "Co shledávám ale hrůzostrašným, jsou lidé, kteří všude plakátovali svou neotřesitelnou blízkost Benediktovi, ale už si rezervují nejlepší místa při jeho veřejné ,popravě´," uvedl.

Také reformní hnutí "My jsme církev" varuje před překotnými reakcemi - Joseph Ratzinger musí přinejmenším dostat ještě jednou příležitost k doufejme objasňujícímu vyjádření. "Musí být ale také možné, ba žádoucí, kritické hodnocení jeho životního díla."

Otázkou je pojmenovávání veřejných míst po něm. "Ještě loni v létě byla podle zpravodajského portálu Vatican News pojmenována po Benediktovi v hlavním městě Burkina Faso, Ouagadougou, ulice číslo 54 160, v níž se nachází apoštolská nunciatura. Před jedenácti lety byla po něm pojmenována škola v Muyagě v Burundi." píše list

Ve Freisingu, kde Ratzinger studoval a krátkou dobu učil, stojí podle mluvčí města "bez debat" diskuse o jeho čestném občanství. Žádný časový plán nebo podnět ale radnice nemá. Podobně je to v Řeznu, kde Ratzinger přednášel na univerzitě v sedmdesátých letech dogmatiku. Podle starostky Gertrud Maltz-Schwarzfischerové je příliš brzy na rozhodnutí, protože řízení uvnitř církve ještě běží. "Vzhledem k pohledu na nezměrné utrpení, které bylo obětem způsobeno, se s věcí musí vypořádat i město Řezno. To jsme obětem sexuálního násilí dlužni," řekla. Zda Benediktovi bude odebráno čestné občanství, to musí rozhodnout rada města. Čeká to také Traunstein,Tittmoning a Surberg.

Výtvarnice Monika Steinová krátce po zveřejnění posudku symbolicky zavázala oči na papežově bustě před městským kostelem v Traunsteinu. "Že zakrývání, zneviditelňování, které teď došlo až na špici církevní hierarchie, je otřesné, rozesmutňuje, ale rozhněvává," řekla. Její úprava ale byla zase rychle odstraněna, poznamenává list.

Očkovali v bordelu

V jednom bordelu na St. Pauli v Hamburku nabídli v neděli ráno pod heslem „Love Booster“ 120 vakcín Biontech a Moderna přihlášeným zájemcům starším 18 let, napsal Donaukurier. "Nevyočkovali jsme všechny, ale řada lidí nabídku využila, mezi nimi mnoho žen," řekl mluvčí akce. Na snímku je fronta zájemců na Reeperbahnu.

