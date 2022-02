Jedním z obeslaných je například Andrej Machov, šéf kuchyně legendárního "Café Puschkin" v Moskvě, kde prý dělají nejlepší hovězí stroganof na světě.

Píší jim, že pokud ještě nikdy neslyšeli o Sv. Valentýnovi, mohou to zkusit u nich. St. Valentin je lovely city s velkým srdcem a dvěma prosbami - vyfotit se a poslat snímek s pohlednicí na jejich adresu.

"Oslovili jsme všechna velvyslanectví a všechny honorární konzuly, ale vyhledali jsme si také speciální adresy, abychom nedostali jen poštu z úřadů," říká v OÖN Doris Haiderová, vedoucí marketingu města. Těší se třeba, jestli něco napadne například Gregory Berryho, rakouského honorárního konzula v Port Moresby v Papui-Nové Guineji, a pošle jim to zpátky jako valentýnský pozdrav. Doufají v odpovědi třeba výrobce pralinek v Belgii, Yves-Saint-Laurent-Musea v Marakeši, Limbe Wildlife Centra v Kamerunu či Bob-Marley-Musea v Kingstonu na Jamajce, pokud k nim lístky ze St. Valentinu dojdou…

Pokusili se s podpisem starostky Kerstin Suchan-Mayrové oslovit i papeže Františka, Arnolda Schwarzeneggera a Ursulu von der Leyen jako nejvyšší reprezentantku Evropské unie. "Jinak nechali politiku za dveřmi," uvádí list.

Muzeum dostalo 5000 her

Asi 5000 historických her obohatilo sbírku Německého archivu her v Norimberku, zaznamenal Donaukurier. Jde o stolní a karetní hry ze 17.-20. století, které věnoval privátní sběratel Dieter Mensenkamp z Detmoldu.

"Zrcadlí tehdejší realitu života a společenské struktury," říká Stefanie Kuschillová, vědecká pracovnice archivu. „Dárce je sbíral velice pečlivě. Nevím o žádné jiné sbírce z tohoto období v Německu, která by byla tak dobře zachována a tak rozsáhlá."

Asi pětina her pochází podle ní z regionu kolem Norimberka, kde má výroba hraček a společenských her dlouhou tradici. Donaukurier píše, že vědecké zpracovávání sbírky ještě běží. První pohled dává online výstava (https://artsandculture.google.com/story/9QXBxX115RI-zw). Větší je v plánu a má dát návštěvníkům i možnost si historické hry také vyzkoušet, byť ne s citlivými originály, ale s připravovanými reprodukcemi, jak Kuschillová říká. Malá kabinetní výstava je v archivu už otevřena v Pellerhausu pravděpodobně do konce roku každou neděli od 14 do 18 hodin.

Posily pro muzeum her.Zdroj: Deník/DK

Přilepení aktivisté

Na protest proti plýtvání potravinami začalo v pátek pět aktivistů ve vnitřním městě v Mnichově sedací blokádu uprostřed vozovky, napsal DK. Předtím položili na ulici ovoce a zeleninu a rozvinuli plakát. Když jejich demonstraci chtěla policie rozpustit, ukázalo se, že dva účastníci se dlaněmi přilepili na asfalt. "Teprve s pomocí rozpouštědel se policii podařilo muže ve věku 24 a 20 let vyprostit a silnici uvolnit," uvedl list.

Titanic na linecké scéně

V neděli měl v lineckém Divadle hudby premiéru muzikál Titanic. Scéně se tak podařil "velký kus" bombastickou jevištní a kostýmovou scénou, vynikající hudbou, jednotně dobrým výkonem souboru a respektujícím přístupem inscenace ke skutečné tragédii, píší OÖN.

Skládají poklonu autorovi scény Charlesi Quigginovi. "Jeho ,přihrávku´ přijal ,z voleje´ Brucknerův orchestr pod vedením velmi agilního Toma Bitterlicha. Kostýmy Aleše Valáška báječně vyjádřily životní situace pasažérů. Soubor pečlivě vyhledal 33 hostujících herců do větších rolí, ale k žádné z hlavních, a znovu prokázal, že co do žánrů nemá hranic," popisuje kritik listu.

Práce režiséra a choreografa Simona Eichenbergera "neztrácela tempo ani nit", přestože produkce obsahovala mnoho "pastí". "Neudělal z Titaniku show, v každé sekvenci respektoval skutečný příběh zániku lodi pokládané za nepotopitelnou 15. dubna 1012 ve 2.20 hodiny po kolizi s ledovcem jihovýchodně Newfoundlandu. Tragédii nepřežilo více než 1500 lidí…"

Strhující závěrečná scéna se scénami osobních osudů rezignovala na jakýkoliv patos. "Mladí lidé ze třetí třídy, kteří vynaložili všechny své úspory na cestu k novému životu v Americe, do cíle nikdy nedopluli. Dekadence pasažérů první třídy je prezentována střízlivě, s pravdivými kořeny. Obzvlášť působivá je závěrečná scéna, při které přeživší stojí na pevné půdě, zatím co oběti katastrofy v pozadí tonou," uvádí list. Mimořádně zdařilá je i kompozice Mauryho Yestona. "Nenapsal žádný obvyklý muzikál, který žije ze vtíravých melodií a velkých balad. Daleko víc směřuje jeho Titanic k opeře, sleduje celkový koncept vyžadující velké hudební těleso. Požadavek, který Brucknerův orchestr vděčně přijal a produkci nasadil korunu…"

Foto ze scény:

Ze scény v Divadle hudby.Zdroj: Deník/OÖN

Nezničitelné automaty?

Výherní automaty, tzv. Fun Games, zaplavují podle studie Jürgena Trümpera z pracovního kruhu proti hráčské závislosti celé Německo, píše DK. A jsou nebezpečné.

Protože jsou nelegální, nejsou k nim ani žádná data. Trümper k jejich opatření navštívil skrytě loni od června do října 1408 míst jejich nasazení ve 150 městech třinácti spolkových zemí, hlavně těch podezřelých z jejich provozu.

Ve 44,5 procentu provozoven našel ilegální automaty, často vedle legálních. Bylo jich 32,8 % ze 3337 přístrojů. V Hamburku o problému "her štěstí" vědí, jsou předběžně ve více než 150 hernách a kulturních organizacích. Jejich počet se odhaduje na tisícovky. Při raziích jsou zabavovány, ale čísla o tom nejsou vedena.

Fun Games jsou podle Trümpera vysoce rizikové. Na jednom přístroji, který testoval, mohl do "zábavy" vložit během dvou a půl sekundy 300 eur, samozřejmě s odpovídající možností výhry. A to dělá hru přitažlivější… Užívají ji většinou problematičtí nebo patologičtí hráči, kteří tak mohou přijít i o dům nebo statek. Ví, o čem mluví - přes 15 let opatroval hráče a jejich rodiny. „Jsou to závislí, nemocní lidé, které nemoc prostřednictvím těchto přístrojů vykořisťuje v měřítku, které jde do neúnosnosti," říká.

Automaty přicházejí většinou z Číny nebo východní Evropy, na internetu je možné je koupit od 1700 do 3000 eur - prakticky legálně. Pouze jejich uvedení do provozu je přestupkem, nebo trestným činem v případě ilegálního hazardu.

Do roku 2008 bylo v Německu odhadem až 120 000 přístrojů na fun-game. Pak byl zákaz je uvádět do provozu, ale už jsou zase v trendu. Od roku 2019 mohou být v gastronomickém provozu jen dva automaty, do té doby třetí povolený musel pryč. Ztráta z něj bývá kompenzována provozem nelegálního přístroje. Pokuta za to je pár set eur, ale automat dokáže "vydělat" měsíčně až 10 000 eur.

Trümper je pro daleko silnější kontroly. "Mnoho pořádkových útvarů je ale personálně pod stavem, má řadu dalších velmi rozdílných úkolů, a tak kontrola hracích míst je malá. K tomě toho je personál nedostatečně školen…," uvádí Trümper.