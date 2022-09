Víc spojů nachystala také městská dráha. Na Hackerbrücke jako výstavní zastávce bude jezdit v minutových intervalech. Dráhy registrují během Oktoberfestu na těchto linkách denně o dobře 100 000 cestujících víc než obvykle.

Odpoledne a večer bude na nádražích podzemky zdravotní služba. V areálu slavností bude "pro všechny případy" na místě úklidová služba.

Souzeny za vraždu seniora

Před soudem v Traunsteinu stojí dvě obžalované z vraždy svého 75letého otce, resp. dědečka, trpícího chronickým srdečním selháním a odkázaného na péči. Podle obžaloby mu přimíchaly do oblíbeného jídla, plíčků na smetaně, které mu připravily, smrtelnou dávku léku. Domácí lékař druhý den už jen konstatoval jeho smrt.

Další příbuzní měli podezření, že muž nezemřel přirozenou smrtí. Podali trestní oznámení a jeho tělo bylo exhumováno na hřbitově v Tögingu.

Podle obžaloby byla 55letá obviněná rozezlena tím, že její otec daroval synovi nemovitost. To žena u soudu popřela. Vykládala, že otec už nechtěl žít a prosil ji, aby mu něco dala. Podala mu předepsané léky a řekla mu, jak je má brát. Druhý den ho našla mrtvého.

Její 30letá dcera, vnučka zesnulého, se přistěhovala do jeho domu v roce 2014 a převzala péči o dědečka. Podle žalobců to bylo pro matku dvou dětí stále větší zatížení, kterého se chtěla bavit. U soudu to popřela. Uviděla prý dědečka v bezvědomí v jeho bytě. Její matka stála vedle něho a řekla jí, "už je to pryč". Něco mu prý dala.

Obžalované jsou ve vazbě. Soud má vypsáno třináct jednacích dnů do poloviny listopadu.

Lidé v Evropě ponovu

Známý festival Lidé v Evropě, na němž před lety participovalo také vydavatelství Vltava-Labe-Press, nese letos visačku pořadatelství Mediengruppe Bayern.

V rámci festivalu zve pasovský mediální dům PNP od roku 1996 do Pasova evropské umělce a politiky. Od roku 2005 uděluje Evropskou cenu Lidé v Evropě (MiE), jako prvnímu Šimonu Peresovi, bývalému předsedovi izraelské vlády. Rok nato ji převzali Madeleine Albrightová a Václav Havel, 2007 Kofi Annan, bývalý generální sekretář OSN, roku 2008 kancléřka Angela Merkelová, k níž oslavný projev přednesl předseda Evropské komise José Manuel Barroso. Pak byl na řadě Hans-Dietrich Genscher, bývalý ministr zahraničí SRN, a 2010 cenu získal dalajláma. Loni byla cena předána basketbalovému profesionálovi Dirku Nowitzkému za jeho angažovanost ve funkci vyslance UNICEF a sportovní kariéru.

Zvlášť jsou udělovány umělecké ceny MiE. Roku 2009 ji dostal fotograf a designer Karl Lagerfeld, 2012 pěvkyně Anna Netrebko, 2014 architekt Norman Foster (79, ze staveb např. nový německý parlament 1999, most Millennium Bridge, Londýn 2000, z mrakodrapů např. Al Faisaliyah Center v Rijádu 2000), 2016 klavírista Lang Lang, 2017 Plácido Domingo, letos jí bude oceněn za životní dílo entertainer Thomas Gottschalk.

Také letos festival začne mezinárodním dnem lidové hudby v Aldersbachu 25. září, kde vystoupí 36 skupin a kapel z celé Evropy. 5. října naváží v Pasově pódiová diskuse mj. s bývalým ministrem zahraničí Sigmarem Gabrielem, 26. října od 18 hodin převezme v centru mediální skupiny v Pasově zpěvačka, bývalá vrcholová sportovkyně, manželka starosty Kyjeva a bývalého boxera Natálie Kličková speciální MiE-Charity Award 2022. Letos je mj. vyslankyní dárcovské akce PNP pro potřebné na Ukrajině. Vstup na besedu s ní moderovanou Johannesem B. Kernerem stojí 15 eur.

Připomeňme, že v roce 1998 měli koncerty při festivalu Budvarka, jazzmani Vít Fiala a Irena Budweiserová, Wihanovo kvarteto… A některé pořady Lidí v Evropě se konaly také v jižních Čechách.

Belveder oslaví 300 let

Jedna z předních kulturních institucí ve Vídni finišuje přípravy na svůj jubilejní rok 2023, napsal nám Martin Landa z Eurocommu. Palác Belveder, který si nechal vystavět princ Evžen Savojský, velitel císařských armád v řadě bitev, včetně válek s Osmanskou říší, oslaví 300 let od dokončení řadou akcí s podtitulem Zlaté jaro. Tematické výstavy zahájí už v letošním prosinci.

Evžen Savojský stál v čele císařských armád v řadě bitev, včetně válek s Osmanskou říší. Svému majiteli sloužil palác až do smrti roku 1736 jako reprezentativní sídlo. V roce 1781 se proměnil ve výstavní galerii císařských uměleckých sbírek jako jedno z prvních veřejně přístupných muzeí na světě.

Dnes je galerie Belveder, paláce a zahrady součástí světového kulturního dědictví UNESCO, jedno z nejnavštěvovanější míst země. Mimo jiné vlastní světově největší sbírku Gustava Klimta (24 obrazů) i prominentní díla vídeňského Biedermeieru, rakouského baroka, francouzského impresionismu nebo předmětů z Vídně přelomu 19. a 20. století.

Chystané oslavy označuje instituce názvem Zlaté jaro. Už letos v prosinci galerie v Oranžérii zahájí výstavu „Belveder. 300 let místem umění“ s historií od dob reprezentativního paláce přes rostoucí sbírky až po řadu zásadních historických zlomů včetně podepsání rakouské státní smlouvy v horním paláci, kterou byla roku 1955 ukončena poválečná správa vítězných mocností a obnovena rakouská suverenita.

Od února 2023 se otevře výstava „Klimt. Inspired by Van Gogh, Rodin, Matisse …“. V březnu 2023 dostanou trvalé sbírky v horním paláci novou podobu, více zaměřenou na vztah umělců ke své době a způsob, jakým jejich díla reflektují dané epochy. Více na www.belvedere.at.

Belveder je monumentální!Zdroj: Deník/Eurocomm

Prvňáčci nechtěli zmoknout

Dva žáčci první třídy ve Wörthu am Main nastoupili první středu nového školního roku do školního autobusu, místo aby šli pěšky - nechtěli zmoknout. Nebyli pro vozidlo ohlášeni a ono navíc nejelo pro ně správný směrem, píše Donaukurier. Řidiče upoutalo, že kluci na každé zastávce vystoupili, aby se podívali, kde právě byli. Policie, která byla po ruce, je dopravila hlídkovým vozem domů…