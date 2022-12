Od sousedů: Odpověděli už na 27 000 dopisů Mikulášovi

Mikulášský poštovní úřad v sárském St. Nikolausu, části obce Großrosseln, už odpověděl do minulého pondělka na 27 000 dopisů dětem z celého světa. Je to trochu víc než loni za stejnou dobu, řekl předseda mikulášského výboru Peter Gerecke. Letos poprvé odpovídali i ukrajinsky. Budou úřadovat až do 24. prosince. Loni jim k Vánocům přišlo 30 711 lístků od dětí ze 43 zemí. Jsou nejstarší ze sedmi mikulášských v Německu - fungují od roku 1967.

V plné práci s razítky. | Foto: Deník/Donaukurier