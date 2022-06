Slavnostní akt v koncertním sále Písku zarámoval písecký smyčcový orchestr. "Velký potlesk a naléhavé volání po přídavku sklidil od asi 170 deggendorfských hostů, kteří se organizovaného zájezdu občanů do partnerského města zúčastnili," napsala PNP.

Zmínila srdečné přijetí delegace už při příjezdu - krojovaní Písečtí hráli tradiční jihočeskou lidovou muziku, posluchači dostali čerstvý chléb a becherovku. Také na startu prohlídek města s Magdalenou Myslivcovou, jejím synem Janem a šesti dalšími průvodci zazněly na Putimské bráně jihočeské lidové melodie.

Při slavnostním přijetí poděkoval starosta Petr Hladík všem Deggendorfským slovy, "že bez vás by to zkrátka nešlo" - bez osobních vztahů a angažovanosti obou stran při projektech a akcích by partnerství bylo jen papírovým. Ohlédl se za prvními kontakty, které města navázala spoluprací úřadů práce před asi 30 lety. 2008 byla uzavřena smlouva o přátelství, čtyři roky nato partnerská. "Všechna setkání probíhají ve znamení harmonie, přátelství a připravenosti ke sdílení," řekl Hladík.

Velmi dobře si na podepsání partnerství živě pamatuje Christian Moser, který byl tehdy třetím místostarostou a nesl dokument jako člen běžecké štafety z Deggendorfu do Písku. Od té doby vztah měst zintenzivněl. "Chceme přátelství a partnerství dále prohloubit, posílit. Máme radost, že máme Písek jako partnera," dodal. V letošním programu návštěvy využilo asi 50 účastníků nabídku fakultativní prohlídky zemského hřebčince.

"Než se všichni přítomní městští radní podepsali do čestné knihy Písku, byly vyměněny dary: Petr Hladík předal Anně Ederové a Christianu Moserovi obraz deggendorfské Staré radnice na skulptuře z písku, která nyní stojí při Otavě vedle motivů dalších píseckých partnerských měst. Moser předal svým kolegům v úřadě šek na 1000 eur pro píseckou charitu."

"Pohoštěni byli všichni návštěvníci stylově, píseckým gulášem s deggendorskými knedlíky, k tomu samozřejmě čerstvě naraženým plzeňským pivem," popisuje pasovský list.

PNP připomněla, že celý zájezd se uskutečnil díky organizátorům kolem Günthera Löffelmanna. Už před několika měsíci připravili pasovští přátelé železnice k této jízdě tři historické vagony a při velkém zájmu přidali čtvrtý. Stály připraveny brzy ráno na deggendorfském nádraží, ale nemohly absolvovat celou trasu tam a zpátky. Několik dnů před cestou se totiž Löffelmann dozvěděl, že časový plán nemůže být z více důvodů dodržen. Firma Artmeier-Mückenhausen byla spontánně připravena dát k dispozici čtyři autobusy a zajistit pro ně řidiče. Tato kolona vyzdvihla ráno cestující zvláštním vlakem v Bavorské Železné Rudě a večer je dopravila z Písku zpátky do Deggendorfu, popsala PNP. S dodatkem, že "naštěstí", protože po nečasu v předchozí noci byl český úsek železničního spojení kompletně uzavřen, skupina by se do cíle po kolejích nedostala.

I nejhorší fotbalový tým vítězí!

Fotbalový mančaft TSV Böbrach (okres Regen) se objímal, sprchoval se pivem a diváci juchali - "titulované" nejhorští fotbalové mužstvo Bavorska vyhrálo svůj první tréninkový zápas, sdělila PNP.

Klub z Bavorského lesa vyhrál první duel přípravného období - FSV Lokomotive Dresden II porazil 3:1 a "patřičně uvolněně" to oslavil, jak řekl nový předseda klubu Dennis Günthel.

PNP připomněla, že loni v I. třídě Viechtachu inkasoval Böbrach ve 22 zápasech 313 branek, na utkání tedy víc průměrně než čtrnáct. Jeho hráči proti tomu dali čtyři góly - a teď tři v jednom utkání. Vyhráli po době delší jednoho roku! Před třemi měsíci je v přípravě SV 1922 Zwiesel porazil 12:0!

Pasovský deník klade klíčovou otázku, jestli se Böbrachští skutečně zlepšili, nebo byl soupeř z Drážďan ještě horší. Günthel ujišťuje, že soupeř taky ve své soutěži moc nevynikal, ale zdaleka nebyl tak porážen jako oni. Jak vůbec k utkání došlo? Hosté si o negativní sérii soupeře přečetli a kontaktovali ho po instagramu. V rámci letních slavností v Böbrachu pak k měření došlo. "Když hra začala, byli očividně udiveni, my byli opravdu dobří, plně v tempu. Získali jsme řadu nových hráčů, také tři mladé Syřany, opravdu špičkové fotbalisty," ujišťuje předseda. "S Michalem Degenem pak také nového trenéra, v přípravě se teď ,tahá´ mnohem víc." Nevěří, že by první vítězství mělo jepičí trvání: "Trenér si dokonce docela drze dal za cíl střed tabulky." On sám zmirňuje - že chtějí zkrátka hrát lepší fotbal. A když za sebou nechají jeden, dva týmy, budou prý velmi spokojeni…

Historické vítězství!Zdroj: Deník/PNP