V Solnohradsku vyhrál těsně s 19,65 % hlasů Vogel v Zell am See před Hostincem Na Staré Poště ve Stroblu s 19,37 %. Ve Vídni zvítězil s 22 % hlasů loňský vítěz a "řízková ikona" »Figlmüller«, v Dolních Rakousích podobně jednoznačně »Kaminstube Zlabinger« ve Schwarzenau s 24 %. V Horních Rakousích získal Gasthof Stockinger (Ansfelden, 15 %) jen o 0,9 % hlasů víc než Josef v Linci. Následovali Das Bräu (Nußdorf), vinárna Spies (Gmunden) atd.

Zabil bratr bratra?

11letý chlapec je podezřelý ze smrti devítiměsíčního bratra nalezeného v pátek na louce v okrese Donaustadt, píše Volksblatt. Soudí se, že mohl spadnout z balkonu bytu v pátém poschodí.

33letá matka sourozenců uvedla, že v době neštěstí byla v kuchyni. Chlapce nechala v obýváku. Když se vrátila, byl tam jen starší z nich. Ten je podle kriminalistů neurologicky nemocný a nic prý k události říci nemohl. Podle soudního znalce "jeví předpoklady pro umístění na psychiatrii". Žádné další kroky policie v případu nedělá.

Bosňan vrahem majitelky bytu?

V Mnichově začali v úterý projednávat případ vraždy zámožné 67leté Mnichovanky. Obžalován je otec jejího podnájemníka. Podle listu Donaukurier přijel z Bosny, aby ji okradl - podle obžaloby věděl od svého syna, že má doma vždycky hodně peněz. Vloupal se k na první svátek vánoční 2020 a když žena přišla, měl ji zabít. Mrtvou našla za dva dny další podnájemnice.

Letecká válka a řeč

Tak se jmenuje výstava na letišti Schleißheim, koncipovaná pro Vojensko-historické muzeum v Berlíně. V Oberschleißheimu bude otevřena do konce února.

Má ukázat, "co s námi dělá válka a co s námi může dělat řeč", uvedl Robert Kluge, který letiště komisionárně vede. Kurátor výstavy Rolf-Bernhard Essig říká, že člověk užije za den kolem stovky úsloví. Mnoho z nich pochází ze zemědělství nebo z řemesel, mnoho ale také z vojenské oblasti, speciálně ze vzdušné války. Výstava připomíná asi 30 z nich - «bombové počasí», «nevybuchlá střela» nebo "vertikální vzlet". Také slovo «verfranzen» překládané našimi slovníky jako "upřímně řečeno" pochází z první světové války, protože se tehdy označení Franz vžilo pro důstojnické pozorovatele - "slídiče"…

Letiště za běžného muzejního provozu.Zdroj: Deník/DK

Doživotí neurvalci

Okresní soud Bad Kreuznach uložil doživotí za vraždu 50letému muži, který 18. září 2021 na benzinové čepací stanici v Idar-Obersteinu ve sporu o (ne)nošení covidové roušky zastřelil 20letého zaměstnance pumpy. Jak napsal DK, porota neshledala ale čin obzvlášť těžkým, jak chtěl žalobce, takže teoreticky by mohl být z vězení propuštěn po odpykání patnácti let. Obhájci navrhovali uznání viny usmrcením s výrazně omezenou příčetností alkoholem, kterého měl v době činu v krvi dvě promile.

Od začátku pachatel čin doznával, jednal prý v hněvu z toho, že mu mladý prodavač nechtěl bez roušky prodat pivo. Šel si domů pro zbraň, na kterou neměl průkaz, a při opakované návštěvě vystřelil. Incident zaznamenala i videokamera.

Kulturní přivlastnění je, když…

Tento pojem hraje roli i v aktuálním sporu o stažení knih o mladém Vinnetouovi nakladatelství Ravensburger (náš web informoval). To vysvětluje, že se "intenzivně zabývá tématem kulturního přivlastňování".

Ale co to je? ptá se Donaukurier a vysvětluje, že je tím myšleno užívání kultury, která není dotyčným lidem vlastní, například v hudbě nebo v odívání. "Kritizováno je především, když se jedinci většinové společnosti ,zmocňují´ jednotlivé prvky kultury menšinové, komercializují ji a vytrhávají ze souvislostí." .

List přidává čerstvý příklad. V Bernu byl přerušen koncert kapely Lauwarm, když některé návštěvníky rušilo, že hraje malajskou muziku a bílí členové skupiny nosí částečně afrikánský oděv a dredy. Předtím hnutí Fridays for Future osočilo bílou zpěvačku Ronju Maltzahnovou z kulturního přivlastňování kvůli dredům, se kterými chtěla vystoupit v Hannoveru.

Dredy 'vadí' i na zpěvačce Ronje.Zdroj: Deník/instagram

"Zatím co v německy mluvícím prostoru je tato debata relativně nová, v USA už probíhá léta," pokračuje list. Právnička Susan Scafidiová napsala ve své knize Kdo vlastní kuluru? v roce 2005: ,Kulturní přivlastnění, to je, když si někdo poslouží intelektuálním vlastnictvím, tradičním věděním, kulturními projevy nebo díly někoho jiného, aby jimi uspokojil svou chuť, vyjádřil vlastní individualitu nebo, stručně řečeno, aby z toho vytloukl profit."

V Mexiku je dokonce zákon, který tomu zabraňuje, rozvíjí DK. Kdo kulturní dědictví bez souhlasu reprodukuje, kopíruje nebo imituje, může být potrestán vysokými peněžními sankcemi nebo až deseti lety odnětí svobody. Tím původně mělo být chráněno kolektivní duševní vlastnictví domorodého obyvatelstva , což mezinárodně není jednoduché prosadit, píše list. Rozvíjí, že luxusní módní značky jako Carolina Herrera a Louis Vuitton, stejně i globální řetězce fast-fashion předtím, kopírovaly vzory původních obyvatel bez dohod a plateb.

Pro německou etnoložku Susanne Schröterovou Goethovy univerzity je ale přivlastňování v zásadě pozitivní. "Lidé stále přejímají od jiných věci, které považují za smysluplné. Když to vezmeme doslova, jsou celé dějiny lidstva historií kulturního přivlastňování bez dalšího vývoje," říká. "K tomu přistupuje, že přivlastňování vždy obsahuje určité hodnotové cenění. Když někdo hluboce odmítá nějakou skupinu lidí, nebude od nich nic přebírat. Ve světě, který je díky zrychlující globalizaci stále četnější, je kulturní přivlastňování asi nejdůležitější kulturní technikou, která umožňuje mírumilovné srůstání…"

Divadlo roku je v Bochumi

V odborném magazínu «Theater heute» zvolilo 45 kritiků Divadlem roku Schauspielhaus Bochum. Třetina dotazovaných se rozhodla žádnou scénu explicitně neoznačit, protože titul by si zasloužilo mnoho divadel, která se pandémií statečně vypořádávala. Schauspielhaus Bochum s intendantem Johanem Simonsem nakonec dostal vítězících šest hlasů. Naposledy titul získal v roce 1982 s intendantem Clausem Peymannem.

Inscenaci roku dostala režisérka Claudia Bauerová za «humanistää!» Ernsta Jandla ve Volkstheateru Vídeň, hercem roku se stal jeden z představitelů rolí v této hře a za tance v "Nedotýkej se mě!" divadelní skupiny z New Yorku Nature Theater of Oklahoma, rovněž uváděné ve Vídni, Samouil Stoyanov. Herečkou roku je Lina Beckmannová za inscenaci Richard the Kid & the King od Karin Henkelové v Hamburku v koprodukci se salcburským festivalem.

Jako hra roku bylo oceněno «All right. Good night.» Helgardy Haugové. Autorka v ní spojila dvě události - zmizení letu MH370 a onemocnění demencí jejího otce.