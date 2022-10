„Jen letos od 1. ledna do 16. října bylo usmrceno 58 osob při nehodách z nedání přednosti nebo nedbání červené na semaforech. To je 19 % všech obětí dopravního provozu," říká Klaus Robatsch z pojišťovny. Průzkum ukázal, že z 81 000 přecházelo křižovatku skoro 5000 (6 %) na červenou. Z cyklistů a e-koloběžek to byl každý osmý, u chodců každý dvanáctý, ale také každý padesátý řidič osobního auta, mopedu nebo motocyklu. Pokuty za tento prohřešek jsou pro řidiče 72 až 2180 eur, pro chodce až 726 eur.