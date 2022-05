V dubnu 2021 měl kamaráda napadnout v jeho zahradě v Liebenburgu (okr. Goslar). Silně krvácejícího zraněného odvezl jeho transportérem do Hannoveru. Tělo se ale nenašlo. Podle soudu chtěl obviněný legalizovat milostný vztah s manželkou oběti, ta ale nebyla ochotna opustit svého muže. Protože stál v cestě, musel pryč, uvedl předseda senátu v odůvodnění rozhodnutí. Obžalovaný k věci nevypovídal.

Sucellovy slzy chutnaly

Maurice Wächter z baru »Spirit of India« v Bad Salzuflenu namixoval nejlepší drink v soutěži magazínu barové kultury Mixology s názvem "Made in GSA" (Německo, Švýcarsko, Rakousko) v Berlíně s mottem "Domov ve sklenici". Použil na to kromě jiného gin, špaldu a bylinný likér The Barleyfield No. 29. Nazval jej Sucellovy slzy (Sucellus byl keltský bůh lesů, zemědělství a alkoholických nápojů, obvykle zobrazovaný s kladivem na dlouhé násadě a s džbánkem nebo soudkem piva v ruce).

Bohovy slzy chutnaly!Zdroj: Deník/Mixology

Slouží královně

Když královna Alžběta II. v tomto týdnu slaví 70 let na britském trůně, stará se i jeden Němec o královské blaho, píše DK o Stefanu Pappertovi (44), šéfovi královské kuchyně na zámku Windsor.

"Často je člověk víc logistikem než kuchařem," říká Pappert. Čeho se v programu čtyřdenních oslav královna opravdu zúčastní, nebylo do poslední chvíle známo, což od německého kuchaře a jeho kolegyň a kolegů vyžaduje hodně organizačních dovedností a spontaneity. Mnoho toho rozhoduje Pappert "z chodu".

Rodák z Fuldy, který za svůj kulinářský domov označuje oktoberfest, se stará nejen o blaho královny, ale i jejích domácích hostů. "Příbuzenstvo z Ameriky je na pochodu," říká k chystanému příjezdu prince Harryho s Meghan a dětmi Archie a Lilibet z Kalifornie. Čeká se rovněž princ Edward s rodinou, zatím co následník trůnu princ Charles s Camillou budou podle Papperta nejspíš bydlet v Clarence House ve Westminsteru. Nepočítá se s princem Andrew.

Na Windsoru zato čekají četné gratulanty. Zdejší kuchyně vede seznam významných hostů, ve kterém stojí, co kdo by chtěl jíst, kdo přijde k obědu a kdo zůstane na večeři…

A co jí nejraději královna? Pappert, který vaří royals od roku 2017, říká, že oblíbené jídlo vlastně nemá, jí "docela normálně, co by jedl každý". Jídelníček 96leté královny se ale v minulých letech ovšem trochu změnil. "Tvoříme jej trochu slanější, protože ke stáří ubývá chuť, a zmenšili jsme porce," prozrazuje šéf.

Královně podává něco k jídlu osmkrát denně, aby jí taky dodal kalorie. Vedle šťáv a "cookies" jsou to laskominky jako banánové chlebíčky, stouhaná jablka se skořicí nebo bezinkový koláč, k Vánocům pak štola "pomnichovsku"…

Kuchař Pappert pečuje o královnu.Zdroj: Deník/Spiegel

103letá parašutistka…

Německá média přinesla zprávu o tom, že 103letá Švédka Rut Larssonová vytvořila v neděli světový rekord jako nejstarší tandemová parašutistka. Na letišti v Motale ji k zemi doprovodil vodič Joackim Johansson. "Při vstávání potřebovala ovšem pomoc a pak k cestě svůj rolátor," píší noviny. Seskok absolvovala ve 103 letech a 259 dnech. Rekord zlepšila o 78 dnů.

Šťastně zase na zemi!Zdroj: Deník/DK/TT News Agency

Nejvíc stoletých žije na Sardinii

Na téma dlouhověkosti ještě jedna zpráva se stejným datem. Obec Perdasdefogu na Sardínii je vedena Guinnessovou knihou s nejvyšším počtem stoletých v poměru k počtu obyvatel. Ze 1178 občanů je osm rozených nebo přistěhovaných ve věku 100 a více let. Nejvíc seniorů mají dále ostrovy Okinawa a Ikaria (Řecko), poloostrov Nicoya v Kostarice a obec Loma Linda v Kalifornii.

V Perdasdefogu žila také nejstarší rodina. V roce 2014 tu devíti sourozencům Melisovým bylo dohromady 828 let. Šéfová rodu Consolata zemřela v roce 2015 ve věku 107 let.

Vraždil a skočil z mostu?

V tyrolském Reutte došlo v pondělí navečer k tragédii. 18letý Němec skočil ze 114 metrů vysokého mostu poté, kdy skládacím nožem zabil svou 17letou rakouskou přítelkyni, napsal DK. Na skok mladíka upozornila svědkyně, poté byla nalezena mrtvola dívky v autě na parkovišti.