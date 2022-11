Vídeňská lékařská komora spouští "ohlašovací místo pro nešvary ve vídeňských nemocnicích", píše Volksblatt. Stefan Ferenci, předseda kurie zaměstnanců-lékařů, to odůvodňuje tím, že nedostatků v nemocnicích a s nimi jejich oznamování bude přibývat. Akce má problémy zviditelnit a dostat je "před oponu". "Jen otevřenou a transparentní kulturou podání mohou být chyby odstraněny. Ohlašovací místo je dalším opatřením, jak opovědné probudit z hlubokého spánku," říká Ferenci.

Třetina Rakušanů nikdy neletěla

34 % Rakušanů starších 16 let nikdy nelétá, 49 % nanejvýš jednou za rok, 14 % párkrát za rok a dvě procenta alespoň několikrát měsíčně, napsal Volksblatt.

Od sousedů: Doživotí za pokus vraždy

V obcích do 5000 obyvatel uvedlo 41 % obyvatel, že ještě neletělo nikdy, ve Vídni je takových 26 % a v dalších zemských hlavních městech 22 %. Z generace nad 60 let nikdy nesedělo v letadle 48 % lidí.

Pokus vraždy při kurzu němčiny

12. července došlo k násilnému incidentu dvou 22letých Syřanů ve Vídni. Jeden zavíracím nožem krajana třikrát bodl do krku, do ramene a do hrudníku. Oběť přežila podle Volksblattu díky zásahu dalších účastníků školení.

Podle obžaloby bylo motivem činu popichování. Poškozený byl obzvlášť pilný, lačný na vzdělání, a dělal větší pokroky než útočník. Byl nejlepším žákem ve třídě. Jeho krajan ho kvůli tomu nazval šplhounem, a on ho na oplátku označil za lenivého. "Každému jsem pomáhal, a on řekl, že jsem nafoukaný. Tak jsem mu sdělil do očí, že by se mohl učit lépe, ale že je zkrátka lenivý," řekl jako svěcek u soudu. To vedlo k hádce, k zápasu a bitce, než je další účastníci kurzu oddělili. Když se to zdálo být v klidu, vytáhl obžalovaný nůž, který měl prý stále u sebe na krájení ovoce, a přiběhl ke spolužákovi zpátky, aby ho napadl. "Moc mě provokoval. Ztratil jsem nervy," líčil obviněný. Ujišťoval, že nikdy nechtěl nikoho zranit nebo dokonce zabít, chtěl prý soupeři jen nahnat strach.

Od sousedů: Radnici a hasičárně přitopí. A v Linci mají živý vánoční strom

Útok sledovali další účastníci kurzu, viděli, jak z krku napadeného stříká krev. Odvážný svědek zraněného odvedl do blízké kavárny a zavolal policii a záchranku.

Znalec popsal, že rána na krku poškodila hrdelní žílu a krční tepnu. Kdyby záchranné práce s navazující nouzovou operací nefungovaly, byl život zraněného vážně ohrožen.

Ke slyšení dalších svědků soud odročil na 9. leden.

S lyžařskou permanentkou doprava zdarma

Do lyžařského území Snow Space Salzburg (Flachau, Wagrain a St. Johann/Alpendorf) bude v nadcházející zimě příjezd z celého Solnohradska veřejnou dopravou zdarma. Při zakoupení lyžařské permanentky online může být zároveň zabukován příjezd a odjezd vlakem nebo autobusem. Platí to i pro dálkové spoje ÖBB. Cestující mohou na stanici St. Johann přestoupit na skibus, který je během deseti minut doveze k dolní stanici lanovky.

Kuchař roku vaří v Loděnici

Kuchařem roku v Horních Rakousích se stal ve volbě Gault&Millau 34letý Lukas Nagl z Bootshausu v Traunkirchenu. Stejně bodů 18,5 a čtyři "čepice" získal také druhý Philip Rachinger z Ois v Neufeldenu. Vítěz je na snímku.

Nejlší kuchtík Horních Rakous.Zdroj: Deník/Gault&Millau

Přou se o luxusní cigára

Vrchní zemský soud v Mnichově projednává spor o značku luxusních cigár. Kubánský podnik Corporacion Habanos, který vyrábí a distribuuje světoznámé doutníky jako Cohiba a Partagas, zažaloval švýcarského konkurenta Davidoff za údajně neoprávněné užívání označení geografického původu. Okresní soud v Mnichově mu dal před rokem za pravdu a uložil odpůrci upustit od takového uvádění. Značková práva zakazují údaje o geogragickém původu, které požívají značné pověsti, používat pro zboží jiného původu.

Švýcaři se odvolali. Kuba už před první světovou válkou exportovala semena tabáků a «Cuban Seed» nebo «Piloto Cubano» jsou už dlouho označením druhu odpovídajícího tabáku z jiných regionů produkce. Corporacion Habanos kromě toho není příslušný k distribuci kubánských doutníků v Německu, a tím není soutěžitelem s Davidoffem v této zemi.

Od sousedů: Čtyři mrtví z jedné rodiny v malém městě

Naše prameny ke značce uvádějí, že název Cohiba (tabák) pochází od "tainos", prvních kuřáků tabáku na Kubě. Doutník byl poprvé vyroben v roce 1966 pro soukromou spotřebu Fidela Castra a vedoucích revolucionářů. Vyráběn je z nejlepších listů tabáku z deseti vybraných oblastí v oblasi Vuelta Abajo. Každým rokem je k produkci určeno pět nejlepších z nich. Na trh byl uveden v roce 1982.

Stíhán za útok při CSD

Při Christopher Street Day (CSD), festivalu lesbiček, gayů, bisexuálů a transgender lidí a jejich spojenců, loni 27. srpna v Münsteru zemřel 25letý muž na těžký otřes mozku při pádu naznak po úderu pěstí do hlavy. 20letý útočník byl obžalován z ublížení na zdraví s následkem smrti a je ve vazbě.

Při akci CSD měl nejprve urážet dvě ženy kromě jiného za jejich údajný "queer" (pojem užívaný pro lidi, kteří nejsou "heteronormativní a genderově binární") a vyhrožovat jim. Večer sexuálně urážlivě oslovil tři jemu neznámé účastnice festivalu a ptal se jich, jestli jim může sáhnout pod sukně. Když provokaci odmítly, přidal na verbální agresivitě ("zas… lesbické děvky" apod.), hrozil jim zbitím a usmrcením jejich rodin. Na výzvu 25letého, aby toho nechal, ho neprodleně začal bít.

V rozhovoru se soudním znalcem ujišťoval, že jeho čin ani v náznaku nebyl výrazem nepřátelského postoje vůči homosexuálům. Podle expertů mohl jeho útok být také vyvolán agresivní náladou uvolněnou alkoholem. Ovládací schopnosti obviněného ale při činu nebyly významněji ovlivněny.

"Poškozený byl ,transmannem´, tedy osobou, která se necítí náležet k pohlaví, které jim bylo při narození připsáno," dodává Donaukurier.