Radní Manfred Hofmeister, předseda spolku "Lebenswertes Bad Reichenhall", protestoval proti tomu otevřeným dopisem ministru vnitra Joachimu Herrmannovi, okresnímu hejtmanovi Bernhardu Kernovi, vedoucímu policejní inspekce v Reichenhallu Peteru Huberovi a kolegovi, městskému referentu pro dopravu Fritzi Grüblovi.

Demonstrují proti nočním jízdám.Zdroj: Deník/PNP"Když se občané vydají ráno demonstrovat, aby upozornili na přibývající neúnosné porušování zákazu nočních jízd nákladních aut, měl by to pro úřady být budíček, aby se konečně postaraly o důkladnou a účinnou kontrolu jeho dodržování, ale stal se pravý opak," napsal. Pokojní demonstranti před tunelovým portálem byli pedantsky hlídáni policií, která naopak kamiony "velkoryse" odváděla od protestujících skrze obec.

"Trvale se vymlouvá, že nemá dost personálu ke kontrolám, ale teď promarnila nejlepší příležitost ocenit angažmá občanů a alespoň během demonstrace účinně kontrolovat nákladní dopravu," uvedl. Očekával prý společný signál občanstva a úřadů proti "nefiltrované tranzitní dopravě". Že místo toho policie "pozdravně odmávala" záplavě kamionů porušujících platná nařízení, má za skandál a ptá se, co odpovědní politikové říkají tomuto porušování nařízení přímo před úředníma očima. Jako zvolený zástupce občanů vidí jako svou povinnost upozorňovat na podobné neřády. Občané právem očekávají vysvětlení postupu úřadů a policie.

Krásný, ale ohrožený…Zdroj: Deník/PNPKrásný a ohrožený

Zvonovec liliolistý, podle PNP jedna z nejvzácnějších přírodních květin Německa, kvete v listnatých lesích jižně od Wallersdorfu (okr. Dingolfing-Landau). Dosahuje výšky až půldruhého metru, ale je málo nápadná květenstvím i svými stanovišti na chráněných místech. V Německu se vykytuje jen na dolním Isaru, kde byla popsána poprvé v roce 1950. Doma je mezi Ukrajinou a západní Sibiří, ve střední a jihovýchovní Evropě je roztroušeně jen v zemích sousedících s Německem.

Je na seznamu druhů ohrožených vyhynutím. Městské zahradnictví ve Straubingu se snaží o její záchranné pěstování. Letos na jaře tam vyrostlo padesát exemplářů. Okresní svaz ochrany přírody pro ně získal pozemky mezi Landau a Wallersdorfem. "Teď jde o to je ochránit před plevely," dodává list. A ochránci v době jejich květu nedoporučují procházky v Erlau.

Sousedům chybějí učitelé

Už léta chybí v Rakousku v mnoha regionech a v řadě předmětů kvalifikovaní učitelé, píše Volksblatt.

Aby výuka běžela dál, uzavírají školské orgány zvláštní smlouvy s kantory s ještě neukončeným vzděláním. Upřednostňováni jsou posluchači v posledním ročníku podobného studia a v menší míře penzionovaní učitelé. V uplynulém roce jich v povinných školách bylo téměř 5700, z toho na 3300 ve školách s odborně praktickou výukou. Aktuálně chybí nejvíc pedagogů ve sportu, němčině, angličtině, matematice a v dílnách.

Očkování při fotbalu

Před zítřejšími utkáními nižších soutěží ve fotbalu budou lékařská komora a Červený kříž v Bad Leonfeldenu, Braunau, Mondsee a Micheldorfu nabízet hráčům, funkcionářům a divákům možnost nechat se hodinu před začátkem na stadionech naočkovat proti covidu, píší OÖN. Zdravotníci přijedou také k utkání I. ligy Steyr-Pasching a v neděli k bundeslize LASK-Hartberg. Kdo se tam dvě hodiny před výkopem nechá očkovat, dostane vstupenku zdarma.

Aktuálně je v Horních Rakousích teprve 46 % ve věku 15-24 let alespoň jednou očkováno, ve skupině 25-34letých 49 %.

Ležící ženu měl za figurínu

71letý řidič chtěl ve středu dopoledne na Residenčním náměstí v Salcburku vjet do dvora. Na zemi zpozoroval ležící "předmět". Objet jej nemohl, tak jej přejel, protože jej měl za výkladní figurínu. Uslyšel křik, zastavil - a kolemjdoucí vytáhli zpod jeho vozu 41letou ženu z Tennengau! Lékař záchranky jí poskytl první pomoc a převezli ji do univerzitní nemocnice. Zraněná podle vlastních údajů předváděla "ležící performanci" v rámci výstavy umění. Test na alkohol byl u ní i u řidiče negativní, informují OÖN.

Rozdílné ceny školních potřeb

Ochránci spotřebitele Zaměstnanecké komory Horních Rakous srovnali ve dvanácti obchodech ceny školních potřeb, píší OÖN. "Koš" vybraných položek pro žáky prvních tříd stál mezi 56 a 108 eury, pro středoškoláky 78-176 eur. Kružítko bylo třeba za 19,99, ale taky za 1,99 eura, velké rozdíly byly také u nůžek apod. Více informací ooe.konsumentenschutz.at.

Symbol se vrací domů.Zdroj: Foro: Deník/OÖNOrel se vrátil

Po restaurování v rodinné kovodílně Christiana Reisingera v hornorakouském Schwertbergu, která existuje už od roku 1641, sochařem Rudolfem Hoflehnerem se vrátil symbol rakouské republiky, orel, na původní místo do rakouského parlamentu, napsaly OÖN. Je 4x2,8 metru velký a váží 650 kilogramů. Odmontován byl v rámci generální sanace budovy v červnu 2018. Do náhradního sídla parlamentu v sále Reduty v Hofburgu půjde jeho výrazně lehčí kopie - přestěhování originálu nebylo kvůli díla možné.

Po vyproštění srnce.Zdroj: Foro: Deník/OÖNVysvobozovali srnce

Ochránci zvířat zachraňovali ve středu večer ve Welsu srnce, který uvízl v brance vjezdu do zahrady, informují OÖN. Vězel mezi dvěma ocelovými tyčemi a nemohl se vlastní silou uvolnit. Členům spolku pomáhali policisté. Vyšetření potvrdilo, že zranění srnce jsou jen povrchová, a veterinářka rozhodla o jeho vypuštění na svobodu.

Byty pro "vyhnance" pandémie

Iniciativa "Zuhause ankommen" rakouského spolkového společenství pomoci bezdomovcům (BAWO) a ministerstva sociálních věcí jde vstříc lidem, kteří během covidové pandémie ztratili bydlení, informují OÖN. Do konce dubna chce zprostředkovat ubytování ve 240 bytech šesti stovkám osob ohrožených chudobou.

Projekt, který bude stát 2,65 milionu eur, finacuje ministerstvo. Jak řekl ministr Wolfgang Mückstein (Zelení), bezdomovectví patří k nejhorším formám chudoby. Čísla ukazují, že lidé bez domova umírají v průměru o 20 let dříve než průměrní Rakušané. Od vypuknutí pandémie přišlo o bydlení 22 000 lidí a jak vysoká jsou černá čísla, to prý dnes nikdo neví.

Přes 5000 "nových občanů"

V prvním pololetí tohoto roku bylo rakouské státní občanství propůjčeno 5957 osobám, z toho 630 se sídlem v zahraničí. Je to o 18,9 procenta víc než loni, ale o 5,5 % méně než před začátkem pandémie. Třetina "nových" občanů Rakouska se už v této zemi narodila (1582). Žen bylo 53 %, dětí do 18 let 31,8 %. Dvě pětiny nových Rakušanů byly předtím občany Turecka, z Bosny a Srbska je 419, z Kosova 258, z USA 234 a z Izraele 230 lidí.

Doživotí vrahovi

59letý Němec se mstil ve Schwandorfu bývalé partnerce (57) a jejímu novému příteli (69). Jako obžalovaný z dvojnásobné vraždy nožem dostal v Ambergu doživotí. Napadl oběti, když seděly při grilování na terase ženina domu - nejprve muže, pak ženu. Jejich zakrvavená těla částečně odstrojil a položil do sexuální polohy přes sebe, aby mrtvé zneuctil.

Protože už předtím partnerce vyhrožoval, pořídila si videopast na sledování zvěře, a ta zaznamenala začátek útoku. Obhájce tím argumentoval proti obžalobě z vraždy nic netušící oběti - kdo se podle něho vážně cítí ohrožován na životě, není bezstarostný, mínil a navrhoval uložení trestu jen za usmrcení. Podle žalobce žili spolu obžalovaný a oběť jen asi deset měsíců, pak se rozešli. Krátce před činem byl muž propuštěn z vězení a po útoku řadu dnů prchal na kole. Byl dopaden v Česku, píše PNP.

Doživotí teroristce

Beate Zschäpeová byla odsouzena jako spolupachatelka neonacistické buňky "Nationalsozialistischer Untergrund" (NSU), informuje PNP. Nejvyšší soud v Karlsruhe zamítl její dovolání proti doživotnímu trestu.

Zschäpeová žila skoro čtrnáct let s přáteli Uwe Mundlosem a Uwe Böhnhardtem na neznámých místech. V té době zavraždili muži osm drobných podnikatelů tureckého původu, jednoho Řeka a jednu policistku. V roce 2011 si muži vzali život, aby unikli hrozícímu zatčení. Zschäpeová zapálila společný byt, odeslala video s doznáním a vzdala se. Proces s NSU skončil po více než pěti letech a více než 400 jednacích dnech 11. července 2018. Vrchní zemský soud v Mnichově uložil Zschäpeové doživotí, i když nebyl jediný důkaz, že vůbec byla na místech činů. Rozsudek z dubna 2020 má 3025 stran. Nejvyšší soud jen poopravil jeden z výroků, rozhodnutí o vině a trestu ponechal.

Hobby - krást tabulky

Od konce června do začátku srpna byly v Dörflebenu, Wasserhäuslwegu a na turistické stezce ve směru na Bučinu poškozeny četné ukazatele směru a odcizeny místní tabulky. "Po zprávách v PNP o vandalismu na turistických cestách oznámil vlastník lovecké chaty v této oblasti policii ve Zwieselu, že ve svém objektu našel demontované směrovky, a jako pachatele předpokládal mladistvého člena své rodiny a jeho přátele," píše PNP.

Vyšetřování vedlo nakonec ke čtyřem mladistvým a jednomu 26letému, kteří se v chatě opakovaně zdržovali, nocovali tu, grilovali a pili. Při nočních tazích lesem utrhávali ukazatele směru a pokoušeli se odcizit dopravní značky. Plechové a plastikové štítky demontovali a ukládali v chatě, dřevěné tyče pálili. "Vysvětlitelné důvody pro jejich ničení obvinění nedokázali uvést," stojí v policejní zprávě. Činy ale doznali. Zajištěných 52 značek bude po skončení řízení předáno obci Frauenau. Věcná škoda je v tisících eur.

Sousedy posílil kaplan z Nigérie. Na snímku z první bohoslužby jsou zleva mluvčí farní rady Herbert Trager, kaplan Valentine Uwandu-Uzoma, farář Klaus-Peter Lehner a kostelník Josef Trager.Zdroj: Deník/OÖNMají nigerijského kaplana

Farní společenství Massing, Huldsessen, Oberdietfurt a Staudach posílil kaplan Valentine Uwandu-Uzoma z Nigérie. Do konce srpna bude zastupovat farního vikáře P. Panipitchaie Sylvestera, který je na dovolené doma v Indii, a bude místo něho pomáhat faráři Klausi Peteru Lehnerovi, napsala PNP.

30letý kaplan Valentine je z jihovýchodní části Nigérie, ve které je asi polovina ze 200 milionů lidí křesťany. Hovoří dobře německy. Jeho již zemřelý otec byl učitelem, matka je úřednice. Valentine má ještě čtyři sourozence. Po studiu filozofie v domácím kněžském semináři ho biskup poslal v roce 2014 do Rakouska, aby v Evropě pokračoval ve svém vzdělávání. Na vysoké škole ve Vídni kaplan studoval katolickou teologii, pak dva roky filozofii v Římě a naposledy byl v pastorálním nasazení v Mödlingu. Ve volném čase hraje rád fotbal.