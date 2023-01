V dlouholetém právnickém sporu o asi 2000 let starý zlatý poklad ze čtyř muzeí na Krymu se teď rýsuje rozhodnutí ve prospěch Ukrajiny. Nizozemské generální státní zastupitelství doporučilo v pátek nejvyššímu soudu v Haagu, aby kulturní poklad Skythů, asi 2000 předmětů ze zlata, keramiky, dřeva a bronzu, definitivně přiřkl Ukrajině. Nejvyšší holandská soudní instance zpravidla doporučení žalobců akceptuje.

Z pokladu neznámé budoucnosti…Zdroj: DonaukurierSpor začal v roce 2014 výstavou archeologických uměleckých pokladů Krymu, zlata, šperků, zbraní, masek atd., v Amsterdamu. Tehdy byl Krym součástí Ukrajiny. Drahocenné věci po ruské anexi "spadly" do frontové linie konfliktu a nizozemská muzea je po skončení výstavy nevrátila, protože nevěděla, kdo je jejich právoplatným vlastníkem. Už předtím amsterdamské soudy ve dvou instancích přiznaly jejich vlastnictví Ukrajině, proti čemuž se muzea na Krymu, nyní ruská, dovolala k nejvyššímu soudu a žádají poklad, nyní uložený na tajném místě v Nizozemsku, zpátky. Podle Kyjeva je ale jeho vlastníkem ukrajinský stát. Rozhodnutí se očekává v září.

Orel "lovil" terriéra…

Donaukurier svou dnešní zprávu předznamenává upozorněním, že nejde o novinářskou kachnu… Při venčení u Gutmaningu byl jack russel terrier jménem Fibi napaden orlem! "Majitelé bojovali s obrovským ptákem na polní cestě k Taschingu před branami města o život svého psa," uvádí list.

Po půlhodinové vycházce, tři kilometry od domova, cvičili s tříletou fenkou pár povelů. "Sedla si na kraj cesty, pozorovala nás a očekávala další úkoly. Byla od nás snad dva, tři metry," říká v listě Stefan Berger. "Najednou jsem viděl něco velikého, co na nás nalétávalo… Velký pták Fibi popadl a pár metrů nad cestou ji vlekl do silničního příkopu." Jeho partnerka, paní Simone Stimmelmayrová, doplňuje: „Bohudíky vážila Fibi už šest kilogramů, to bylo pro orla příliš…"

Fibi orel majitelům neodnesl…Zdroj: Donaukurier

Majitelé se na "únosce" vrhli, házeli po něm sníh, Berger zkoušel holýma rukama uvolnit orlovy drápy z hlavy a krku terriéra. „Fibi křičela a najednou bylo ticho. Pomyslela jsem si, že teď je mrtvá, reflexivně jsem popadla orla za krk a začala ho škrtit," pokračuje paní.

Berger chytil útočníka za nohy a poslal partnerku se psem domů, on že se postará o orla. Předpokládal, že má nějakého majitele, protože měl zvoneček a koženou pásku. Široko daleko ale nikoho neviděl. Na jeho volání nikdo neodpovídal, nesl tedy obřího ptáka hlavou dolů domů.

Pomohl mu sedlák, který věděl, že na návrší se pohybovala lovecká společnost, a myslivce informoval. V polovině cesty potkal Berger také sokolníka skupiny. Vyměnili si adresy a on spěchal za Stimmelmayrovou do veterinární ordinace v Chamu-Katzbachu.

Pravděpodobně psa zachránil silný látkový kabátek, který ten chladný den nosil. Vyvázl s četnými hlubokými ranami na krku, hlavě a zadních bězích.

Aika nebyla v v Chamu poprvé, jak se dozvěděli. Nájemce honitby má opakovaně lovecké hosty z okresu Landshut, kteří s loveckými ptáky honí zajíce. Ten den dohledávali navíc zraněného srnce. Sokolník si myslí, že podle červeného kabátku psa si orel, vyčkávající na stromě, mohl myslet, že Fibi je krvácející kořist.

Policie uvedla, že šlo o ohlášený lov, ve věci že nebylo zjištěno žádné tresněprávní jednání a událost proto byla jen loveckou nehodou. Příslušný okresní úřad potvrdil, že sokolník, přezkoušený v roce 2014, drží kromě Aiky ještě mladého orla a vlastní sokolnický lovecký lístek. Pro výkon sokolnictví nejsou žádné další předpisy.